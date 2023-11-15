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華邦電盤中攻漲停！記憶體族群轉強 法人看好：明年可望轉虧為盈

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
華邦電。圖/華邦電提供
華邦電。圖/華邦電提供

台股今（15）日開盤站上萬七，其中記憶體族群集體轉強，相關個股包括：華邦電（2344）、南亞科、旺宏、晶豪科、鈺創。值得注意的是，華邦電午盤最高以28.5元攻上漲停。展望後市，法人看好華邦電自2024年第2季起DRAM 部門可望轉虧為盈。

法人指出，在記憶體需求方面，OEM／ODM 廠鎖定今年下半年歐美感恩節及耶誕節前購物旺季，以及明年初中國大陸農曆春節購物需求，開始重新啟動拉貨需求，帶動 DRAM、NAND Flash 等記憶體報價上漲。

不過，法人也認為即便市場需求回溫，業界仍預期，全球記憶體大廠不會在今年就盲目增加投片量，最快要到明年第1季底或第2季初才會重啟擴產行動。

其中，華邦電午盤漲幅28.75元、一度拉上漲停板後又打開，在28元附近震盪。法人表示，華邦電自2022第1季起中科廠採取不同程度的減產行動，2022第4季-2023第1季間最高減幅逾30%，2023第3季預估仍減產15-20%，第4季或略有改善，因此最近六季皆提列金額不等之未分攤製造費用。

另外一方面，由於存貨庫齡過長、生產成本超出淨變現價值等因素，華邦電2023上半年亦提列存貨呆料淨損失。展望後市，法人預期未分攤製造費用、存貨呆料損失之提列情況將逐步改善，並自2024年第2季起 DRAM 部門可望轉虧為盈。

2024 華邦電 記憶體

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