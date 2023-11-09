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維田財報／第3季 EPS 為0.9元 毛利率38%持穩

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠維田（6570）公告2023年第三季營運成果暨10月合併營收概況，受全球景氣趨緩影響，2023第三季稅後淨利為3,324萬元，單季EPS為0.9元。

維田指出，受到全球景氣趨緩影響，目前客戶拉貨動能趨於保守，致公司營收規模較去年降低，第三季合併營收2.3億元，營業利益2,519萬元，歸屬母公司稅後淨利3,324萬元，EPS為0.9元。

維田累計今年前三季合併營收為7.3億元，營業利益1.05億元，歸屬母公司稅後淨利1.02億元，每股稅後盈餘（EPS）2.77元。

維田表示，從毛利率來看，因料況改善、成本結構趨於穩定，加上匯率變動等因素，帶動第三季毛利率為38.43％，預期今年第四季毛利率仍可保持穩定，公司也將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

維田指出，目前全球景氣、產業前景依舊不明，客戶拉貨動能尚未明顯恢復，致10月合併營收為6,892萬元，加上去年同期基期較高，年減34.35%，累計前10月合併營收為8億元。

維田近年積極搶入軍工、新能源、食品、醫療剛性需求市場，旗下「食品級IP69K全防水不鏽鋼工業電腦」甫獲頒台灣精品獎，證明維田之研發實力獲得肯定，未來維田也將重點發展推廣不同應用領域，預期明年經濟狀況逐漸好轉之後，可望逐步開花結果，也將帶動整體營運表現逐步增溫，中長期營運穩健向上。

維田11月14日 至 11月16日將參加德國紐倫堡自動化展(SPS 2023)，會中將展出智慧交通與車載、智慧醫療、智慧物聯網，智慧機械等領域新產品，明年也會持續加重投入海外參展力道，爭取更多國際客戶合作，並且針對客戶需求開發軟、硬體完整之解決方案，以期提升工業電腦附加價值，並藉此增加與客戶的黏著度，全面搶佔全球工業4.0商機。

營收 毛利率

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