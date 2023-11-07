瑞鼎財報／AMOLED 新品第4季獲客戶導入 下半年營運可望優於上半年

顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）公告第3季財報，稅後淨利4.4億元，每股淨利5.82元，寫下四個季度以來新高。對於第季營運展望，瑞鼎認為，雖然第4季為傳統淡季，不過AMOLED新機種導入，因此預計今年下半年營收優於上半年及去年下半年的目標可望達成。

瑞鼎公告2023年第3季財報，單季合併營收50.2億元，季增5.7％，較去年同期增加28.6％；毛利率29.3％、季增1.2個百分點；營業淨利4.0億元、季增49.4％，較去年同期減少10.8％；稅後淨利4.4億元、季增4.9％，較去年同期減少19.8％；每股盈餘5.82元。

2023年累積前三季合併營收134.3億元，年減27.9％；整體毛利率28.4％，年減14.2％；營業淨利8.6億元，年減72.8％；稅後淨利10.3億元，年減70.3％，每股盈餘13.58元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，各產品線第3季營收相較第2季皆如預期呈現溫和成長，大尺寸產品線的電視需求有明顯減弱趨勢，惟受惠於IT產品回補庫存，拉貨力道明顯增強，整體大尺寸營收保有溫和的成長；中小尺寸AMOLED產品的需求微幅增溫，手機由於AMOLED滲透率持續提高，因此帶動手機產品持續保有拉貨動能。

另外，穿戴產品則表現穩健；車載顯示驅動IC本季增幅高於大尺寸及中小尺寸產品，主要是車載市場出現短暫回溫，並有長假前提前備料的需求所致，後續仍需觀察車市狀況；時序控制、電源管理IC也同步呈現小幅成長。

展望第4季，瑞鼎指出，由於第4季是上游零組件的傳統淡季，大尺寸及車載驅動IC的拉貨動能相較於第3季將會有所減少，惟AMOLED手機產品持續有新產品、新客戶及新機種的導入，可望縮小整體公司第4季營收的季減幅度，預計今年下半年營收優於上半年及去年下半年的目標可望達成。