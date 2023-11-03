義隆第4季展望平淡 今日股價收盤創近一個月低點

IC設計廠義隆（2458）昨（2）日召開法說會，由於釋出第4季因急單量減少，將使本季合併營收將會季減雙位數的平淡業績後，使今（3）日股價表現轉趨弱勢，盤中一度打至跌停，收盤下跌9.36％至135.5元。寫下近一個月以來低點。

義隆昨日召開法說會並公告第3季財報，單季合併營收35.01億元、季增15.1％，相較去年同期成長24.2％，毛利率47.2％、季增3.1個百分點、年成長0.7個百分點，歸屬母公司淨利7.66億元，與第2季相比大幅成長55.1％，年成長幅度亦有46.7％的高水準，每股淨利2.69元，寫下近五季以來新高。

不過，對於第4季營運展望，義隆認為，由於急單數量將可能比第3季減少，因此將會使本季合併營收季減17.2～11.5％至29～31億元，代表營收數字將會回到今年第2季左右水準，但毛利率將維持在46～48％之間，表現可望優於第2季，並與第3季相去不遠。

但由於第4季營收預估數字相對平淡，使義隆今日股價開盤隨即下挫，盤中一度打至跌停，終場下跌9.36％至135.5元，失守月線，股價創下近一個月以來新低。