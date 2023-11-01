彩晶財報／第3季每股稅後純損0.38元
瀚宇彩晶（6116）今（1）日公布2023年第3季營運結果。第3季銷貨收入淨額約為新台幣32.64億元，較2023年第2季34.16億元減少4%。營業毛損約為6.18億元，營業損失約為10.96億元，本期淨損約為10.81億元，基本每股虧損為0.38元。
2023年第3季底每股淨值約為15.13元。第3季毛損率、營業損失率、營業損失+折舊攤銷率(EBITDA)及淨損率分別為-19%，-34%，-12%及-33%。
2023年第3季總出貨量較第2季減少約11.3%，達305.6萬片(換算19吋約當量)，整體產品平均售價約為美金34元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為4,904萬片，大尺寸面板出貨量約為39萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為2萬台。在產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品佔總銷售金額之27%，6.1吋~10.4吋中尺寸平板相關產品占總銷售額62%，11吋以上大尺寸面板產品占11%。
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