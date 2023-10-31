致茂財報／前三季每股稅後純益7.56元 第3季淨利季增19%

致茂（2360）今（31）日下午召開法人說明會，法說會前公布2023年第3季財務報告，前三季每股稅後純益為7.56元，其中第3季稅後淨利為12.5億新台幣，較上季成長19%，但較去年同期下滑29%。

致茂公布財報顯示，會計年度截至9月30日之財務報告。該公司2023年第3季之總合併營收為新台幣48億，較上季成長10%，但較2022年同期減少27%。稅後淨利為12.5億新台幣，較上季成長19%，但較去年同期下滑29%。每股盈餘為新台幣2.91元。每股盈餘之設算股數為加權平均發行股數4億2仟1佰萬股。

致茂提到，2023年前3季之合併營業收入達新台幣137億元，較2022年減少15%。前3季累計稅後淨利為新台幣33億元，較2022年下滑24%，基本每股稅後純益為新台幣7.56元。