致茂財報／前三季每股稅後純益7.56元 第3季淨利季增19%
致茂（2360）今（31）日下午召開法人說明會，法說會前公布2023年第3季財務報告，前三季每股稅後純益為7.56元，其中第3季稅後淨利為12.5億新台幣，較上季成長19%，但較去年同期下滑29%。
致茂公布財報顯示，會計年度截至9月30日之財務報告。該公司2023年第3季之總合併營收為新台幣48億，較上季成長10%，但較2022年同期減少27%。稅後淨利為12.5億新台幣，較上季成長19%，但較去年同期下滑29%。每股盈餘為新台幣2.91元。每股盈餘之設算股數為加權平均發行股數4億2仟1佰萬股。
致茂提到，2023年前3季之合併營業收入達新台幣137億元，較2022年減少15%。前3季累計稅後淨利為新台幣33億元，較2022年下滑24%，基本每股稅後純益為新台幣7.56元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言