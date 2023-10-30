廣達11月放量要噴了？網笑曝「漲不了關鍵」：投資人繼續賣

AI伺服器指標廠廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令表示，當下晶片仍相當缺，最快明年才會舒緩，使得廣達本季AI伺服器業務動能受侷限。PTT網友討論，廣達「很會炒股價」，11月放量「營收要噴了」，其他人卻不以為然點出「營收依然年年下降」，因此股價也難以回升。

楊麒令談到廣達集團AI伺服器業務動態，第3季相關業務已經上來了，第4季也會「緩緩上來」，主要還是卡在晶片缺貨。他預估，廣達今年AI伺服器業務將兩位數成長，明年還會向上，「明年AI伺服器當然會比今年好，而且是好很多！」

一名網友在PTT發文討論，根據楊麒令說法，依廣達量產時程規畫，將於11月後逐步放量，楊還以「很恐佈」來形容MGX架構之AI伺服器的爆量需求。他表示，「殺的夠深了，公司又出來了，這家好像很會炒」，他推測，11月放量營收要噴了。

其他人卻不以為然留言「緯創明年兩百再來追高」、「不賣中國當然賣台灣啊，利多無誤」、「問題是你有公布各產品項營收嗎？不然光你筆電，伺服器減少的、AI這塊補不起來，營收還是年減，投資人看你年減就繼續賣你股票」、「現在講這麼多都沒用了啦」、「今年剩兩個月，沒戲了」。

還有人留言「不如買伺服器還沒注入營收，股價還沒反應的皮卡」、「好了，先一根再說」、「先發個安慰劑，以免十月營收出來又嚇到噴尿」、「一看就知道未來沒救，趁現在唬爛一波」、「廣達70現在等多少了」、「未來也不是沒救，只是股價已經反映到2025了」、「根本就沒量產過，不知道哪來的自信」。