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聯發科釋第4季優異展望 股價強漲近7％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
聯發科總部。圖/聯發科提供
聯發科總部。圖/聯發科提供

聯發科（2454）在釋出第4季合併營收可望最高季增15％的優異展望後，推動今（30）日股價大漲將近7％，使股價回升到今年6月底以來新高價位，成功拉出一根長紅K棒，顯示法人看好聯發科後續營運可望持續回溫。

聯發科在上周五（27日）召開法說會並釋出第4季財測，以美元兌新台幣匯率1：32元計算，預期單季合併營收將可望落在1,200～1,266億元、季成長9～15％，毛利率將為45.5～48.5％。

聯發科指出，受惠於11今年月初即將發布的新一代旗艦晶片天璣9300的出貨帶動，因此預期第4季手機營收的增速將高於第3季。

聯發科指出，即將推出旗艦晶片天璣9300進一步提升CPU和GPU性能，並配備為運行生成式AI的大型語言模型而優化的強大AI處理單元（APU），近期更領先業界展示在手機上運行70億個參數的大型語言模型能力，首款採用天璣9300的智慧型手機將在今年年底前上市。

聯發科在強勁財測帶動下，使今日股價強勢上漲6.99％至857元，股價一舉回升到今年6月底以來新高，同時收復所有均線，單日成交量高達1萬6,139張，單日量能創下超過一個月以來新高，顯示法人持續看好手機市況可望落底回溫，聯發科營運表現亦將同步看增。

聯發科 智慧型手機

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