精測展望偏保守 股價下挫8月底以來低點

半導體測試介面大廠精測（6510）昨（26）日召開法說會，對外界釋出相對保守展望，僅持續看好明年人工智慧、高效運算可望帶來的營運動能。法人推估，精測今年可能僅賺約1元上下。精測今（27）日股價持續走低，寫下8月底以來低點，並且跌破所有均線。

精測總經理黃水可表示，在先進製程的帶動下，使近年來探針卡市場規模不斷擴大，精測的MEMS探針卡也在第3季不斷擴大營收占比，這股氣勢有機會延續到今年第4季，因此預期第4季營運將可望繳出由於第3季的成績單。

法人推估，精測第4季合併營收及明年第1季合併營收都可望繳出連續兩季微幅成長，主要動能來自客戶在探針卡新案有望持續小輛開出，但對於今年獲利，僅保守預估可能將賺約1元上下。

不過，由於精測僅預期明年AI、HPC可望達整體營收比重前三名，展望相對保守，使今日股價表現持平開出後，便開始一路下挫，目前盤中下跌幅度超過6％，股價來到490元，寫下8月底以來低點，同時也跌破所有均線。