矽力*-KY下半年拚逐季回溫 股價攻近漲停

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）公告9月合併營收達15.04億元、月成長1.8％，寫下10個月以來單月新高，顯示營運正逐步好轉。法人指出，矽力受惠於中國、電動車等市場需求回溫帶動下，下半年營運可望逐季好轉，預期明年可望重返成長軌道。

矽力*-KY今（13）日股價表現相當強勁，早盤一路開高走高，目前已經將近漲停，股價暫時寫下近一個月以來新高價位。三大法人昨（12）日一共賣超279張，連續三個交易日賣超。

矽力公告9月合併營收達15.04億元、月成長1.8％，寫下10個月以來新高，相較去年同期衰退20％。累計今年前九月合併營收為111.43億元、年減40.86％，寫下三年以來同期低點。

法人指出，矽力先前受到全球及中國等消費性市場需求低迷，加上市場供給迅速反轉向下，讓電源管理IC不論需求量或是產品單價都面臨下修壓力，不過進入下半年客戶庫存水位逐步恢復健康情況下，客戶端已經陸續釋出急單，預期矽力下半年營運將有機會逐步攀升。

據了解，目前中國在網通基礎建設標案已經陸續開出，加上電動車仍是未來趨勢，雖然消費性市場仍處在相對低迷，不過預期目前已經是谷底，靜待市場需求回溫訊號確立後，矽力營運將可望迅速回溫。