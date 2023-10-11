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以巴爆衝突 法人：整體半導體影響有限 但關注英特爾動向

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

以巴衝突爆發後，法人機構表示，對半導體廠尚未有明顯的影響，在以色列境內最大半導體業者為英特爾。現在要觀察戰爭是否會擴大至其他區域，以及持續的時間，若戰爭擴大，英特爾將為最先受影響的半導體大廠。現在半導體生產重心以亞洲為主，因此整個半導體業的生產受影響不大，持續看好台積電（2330）後市。

分析師表示，以巴衝突爆發後，半導體廠尚未有明顯的影響，在以色列境內最大半導體業者為英特爾。現在以色列境內主要有4座半導體廠Fab廠運作，2座屬於英特爾，2座屬於Tower Semiconductor。

英特爾是以色列最大民間雇主企業與出口業者，在以色列設有三座研發中心，聘有逾萬名員工；英特爾8日已表示，正密切關注以色列局勢，並採取措施保護與支持員工，但沒有透露晶片生產是否受到以巴衝突局勢影響。英特爾Fab 8已關閉，第二間晶圓廠Fab 18為8吋晶圓廠，Fab 28現在主要生產N10的CPU為主，預計斥資250億美元2027年投入營運Fab 38即將興建。

Tower Semiconductor表示，公司正常運作。Tower 2座晶圓廠主要是以成熟製程為主，為客戶提供類比和混合信號半導體，應用於汽車和消費行業。產品項目為SiGe、BiCMOS、混合信號/CMOS、RF CMOS、CMOS圖像感測器、非成像感測器、電源管理 (BCD/700V)和MEMS。

其他500家跨國科技公司包括IBM、蘋果、微軟、Google、Meta，主要是在收購以色列新創公司後，在當地擁有研發中心，研發中心移轉則相對容易許多。此外，輝達（NVIDIA）已宣布取消10月將在以色列舉辦的AI高峰會。

法人機構表示，現在要觀察戰爭是否會擴大至其他區域，以及持續的時間，若戰爭擴大，英特爾將為最先受影響的半導體大廠，目前對整體整個半導體業的生產影響暫不大。

半導體 英特爾 以色列

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