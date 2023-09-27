定穎投控、台燿早盤走揚 漲幅一度逾8%

今（27）日電子零組件概念股早盤表現強勢，其中定穎投控（3715）、台燿（6274）表現最為亮眼。定穎投控盤中上漲逾5元、漲幅逾8%；台燿則上漲逾4元、漲幅逾3%。

法人展望2024年，定穎投控公司獲利有望創下歷史新高。法人指出，定穎投控自動駕駛相關高階 HDI 板的需求將持續增長，特別是隨著客戶新車的出貨量增加，產品在市場中的滲透率預計會在2023年的第4季明顯提升。

另外，ASIC AI相關加速卡預計將在2024年第2季度開始大量生產和出貨，將有望推動網通和伺服器產品的營收在2023年的基礎上實現倍增。且黃石二廠的生產效益持續提高，這將有助於提高整體業績表現。

不過，法人展望台燿下半年，預計伺服器相關應用將升溫，儘管台燿目前尚未正式成為 Nvidia 和 AMD 的主要供應商，但已經與台灣的 ODM 廠合作。未來，仍計劃推出AI相關產品，並預期在下半年AI產品的出貨量將增長。