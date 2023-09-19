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燿華盤中攻漲停 法人：明年將聚焦低軌衛星、車用技術

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

燿華（2367）今（19）日開高後上衝，跳空上漲，大約上午9時9分以21.15元亮燈漲停。法人指出，2024年燿華將聚焦於低軌衛星、車用技術以及AI領域，作為成長的重要領域。

法人表示，自2022年第2季度開始，燿華已經開始向地面應用提供衛星相關產品，並已經為多個客戶提供服務。未來，公司還將擴展至天空衛星市場，預計2023年將實現顯著增長，佔比將達到8%。到2024年，需求仍有望保持增長，特別是在覆蓋率提高和新客戶的帶動下，公司營收比重有望達到8%以上。

法人分析，燿華將繼續擴大在穿戴裝置領域的應用，並將軟硬結合板應用於該領域。然而，耳機和電池在2020年下半年至2021年的產品改款需求已經減少，因此公司轉向生產筆記型電腦（NB）的迷你 LED 軟硬板。然而，2023年NB相關需求相對疲軟，長期內可能需要應對迷你 LED 的再改版議題，這可能對其產能利用率造成一定的壓力。

在 HDI 板（高密度互連技術）的部分，法人表示，燿華主要服務美國的筆記型電腦和平板電腦市場，已經使用高階的12層 AnyLayer 應用。未來，其他客戶的新機種也將逐步採用高階 HDI 板，而手機市場在高階5G技術的推動下，需求將長期成長。公司計劃擴大向主要客戶供貨，高階 HDI 板的長期供需將保持穩定。

另外，燿華的汽車板業務目前佔公司整體營收的30％，法人表示，包括傳統板和 HDI 等產品，應用於安全性、引擎控制、煞車控制和資訊系統等領域。其中，高頻板已經涵蓋了短距離和長距離產品。原車市場需求已經逐步改善，尤其是在高階和遠距離需求方面，例如雷達和 HDI，這些需求的增加將推動高階產品的增長，汽車板業務長期仍有望成長。

燿華 營收 筆記型電腦 漲停

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