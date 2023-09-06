PCB 族群強 華通帶量改寫今年新高 金像電、合正量價勁揚

台股今（6）日開高走低，盤中最低一度來到16,746.41點，不過盤面上 PCB 族群表現強勢，其中華通（2313）帶量上漲，盤中漲幅逾8%，股價創下今年以來新高，成交量逾7萬張，金像電（2368）盤中上漲逾5%，合正（5381）漲幅逾4%，其餘健鼎、定穎投控等皆呈現上漲。

華通8月營收達64.61億元，月增7.13%、年減10.12%，累計華通今年前八月營收達398.51億元，年減16.9%。華通持續推進泰國投資布局，朝向2024年底投產目標，近日公告泰國子公司自地委建廠房工程委由 FAH CHUN DEVELOPMENT 進行，總金額約新台幣9.3億元。

華通日前法說會表示，今年資本支出預計在50~55億元水準，主要為擴充 mSAP 製程 HDI、軟板以及 SMT 設備。上半年應為今年營運低點，第3季開始進入各重要客戶新品備貨旺季，但第4季的消費性電子產品市場需求仍待進一步觀察。

金像電上半年稅後純益12.47億元，每股純益2.56元，第2季伺服器營收占比由前一季的56%提升至62%。金像電是全球最大伺服器印刷電路板廠，市占率約25%至30%，第1季來自AI產品比重僅低個位數，第2季則大幅拉升至一成，其中出貨以 UBB 為主。

合正第2季營收達5.13億元，年增545％，單季稅後純益3669萬元，季增13.9倍、年增891%，。由於合正併購的三江電機近期再獲台電訂單，包括台電亭置式變壓器訂單，共18.54億元，以及改良套管型桿上變壓器一批，目前合正訂單能見度已直達2025年。