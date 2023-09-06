快訊

U18世界盃／單場3轟！中華隊扣倒波多黎各 5連勝分組第1晉複賽

騙走周渝民夫妻儲蓄險保費3447萬 女業務判2年8月

肺炎鏈球菌疫苗放寬65歲以上接種！怎麼打？該打哪一種？5種情況接種建議

PCB 族群強 華通帶量改寫今年新高 金像電、合正量價勁揚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（6）日開高走低，盤中最低一度來到16,746.41點，不過盤面上 PCB 族群表現強勢，其中華通（2313）帶量上漲，盤中漲幅逾8%，股價創下今年以來新高，成交量逾7萬張，金像電（2368）盤中上漲逾5%，合正（5381）漲幅逾4%，其餘健鼎、定穎投控等皆呈現上漲。

華通8月營收達64.61億元，月增7.13%、年減10.12%，累計華通今年前八月營收達398.51億元，年減16.9%。華通持續推進泰國投資布局，朝向2024年底投產目標，近日公告泰國子公司自地委建廠房工程委由 FAH CHUN DEVELOPMENT 進行，總金額約新台幣9.3億元。

華通日前法說會表示，今年資本支出預計在50~55億元水準，主要為擴充 mSAP 製程 HDI、軟板以及 SMT 設備。上半年應為今年營運低點，第3季開始進入各重要客戶新品備貨旺季，但第4季的消費性電子產品市場需求仍待進一步觀察。

金像電上半年稅後純益12.47億元，每股純益2.56元，第2季伺服器營收占比由前一季的56%提升至62%。金像電是全球最大伺服器印刷電路板廠，市占率約25%至30%，第1季來自AI產品比重僅低個位數，第2季則大幅拉升至一成，其中出貨以 UBB 為主。

合正第2季營收達5.13億元，年增545％，單季稅後純益3669萬元，季增13.9倍、年增891%，。由於合正併購的三江電機近期再獲台電訂單，包括台電亭置式變壓器訂單，共18.54億元，以及改良套管型桿上變壓器一批，目前合正訂單能見度已直達2025年。

華通 營收

延伸閱讀

台燿、金像電 押逾90天

一周盤前解析／PCB、蘋概股 短線聚焦

華通加碼泰國 再斥資9億

全民權證／金像電 挑逾90天

相關新聞

廣達「小金雞」鼎天明解禁出關 市場緊盯、早盤漲逾4%

電子代工股王廣達（2382）「小金雞」鼎天（3306）今年以來股價飆漲，遭列處置股票，處置時間長達10個交易日；據公開資...

PCB 族群強 華通帶量改寫今年新高 金像電、合正量價勁揚

台股今（6）日開高走低，盤中最低一度來到16,746.41點，不過盤面上 PCB 族群表現強勢，其中華通（2313）帶量...

華為 Mate 60 Pro 熱賣 法人：看好天鈺營收

天鈺（4961）今（6）日開盤價為158元，最高價來到165.5元。最近公布的八月營收數據顯示，公司的營收情況已經轉為正...

全訊獲大單 營運喊衝

功率放大器（PA）廠全訊（5222）昨（5）日召開法說會，公司表示，隨著政府積極推動國防自主政策，並持續提升國內軍工產品...

威盛6奈米處理器將投產

威盛（2388）旗下IC設計服務事業威宏接單暢旺，已成功拿下大陸專案電腦標案及歐美AI專案。市場傳出，威盛6奈米處理器將...

東科8月營收月增62% 同期次高

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）公布8月合併營收13.3億元，為同期次高，月增62.8%，但較去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦