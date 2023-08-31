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AI 股漲跌互見 台股下跌近百點收16,634點 台光電逆勢大漲逾5%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。路透
台股。路透

台股今（31）日開低，橫盤下震盪至收盤，下跌85.31點、跌幅0.51%，收盤指數16,634.51點，交易金額3,474.23億元。台積電（2330）下跌6元，收盤價549元，跌幅1.08%。今日AI股部分走弱，其中台光電（2383）大漲22元，表現亮眼，強勢族群還包含：記憶體概念股、網通族群、低軌道衛星概念股等。

政策影響之下，傳輝達（NVIDIA）頂級晶片遭美國禁止出口中東，而台積電、緯穎壓回，導致拖累部分AI股成弱勢族群，如：仁寶、宏碁、嘉澤、技嘉等。

台光電在AI概念股中表現亮眼，開盤420元，大漲22元，最高447元。法人指出，台光電計劃在馬來西亞進行擴廠，預計2023年第3季度動工，預計2025年初啟用，進一步提升產能。

表現優異的AI股還有：華泰、緯創、金像電、博智也上漲。IC設計族群表現佳：創惟、亞信、群聯、茂達、立積。

其餘資金還流入記憶體概念股、網通族群、低軌道衛星概念股。記憶體概念股包括：品安、威剛、群聯、十銓、廣穎。以及網通族群：兆赫、佳邦、璟徳、神準、啓碁。低軌道衛星概念股也走強，如：新復興、兆赫、台光電、騰輝電子-KY、群電、乙盛-KY。

近日九月軍工展話題熱，軍工概念股今日又翻紅，其中長榮衝高，其餘還包括千附精密、嘉裕、宜鼎、高僑。另外，MSCI 全球小型指數新增：僑威、長榮航太、華泰、帝寶、廣運、廣積、聖暉、勤誠、華星光等個股。

台新投顧副總經理黃文清表示，近期台股AI股出現相當大的漲幅，但AI股的籌碼面相對混亂，股市波動性高。因此利多消息不一定導致持續上漲，關鍵在於觀察即將公布的9月份營收數據以及第3季實際獲利成長情況。而目前資金集中於漲幅相對落後的類股，應保持謹慎態度，避免過度跟風。

概念股 台光電

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