新 iPhone 15導入Type-C 蘋果概念股全面受惠

蘋果新一代 iPhone 15 將在9月底推出，生產鏈已進入積極備貨階段，其中最大的技術變革，就是將接口由 Lightning 轉換為 Type-C。蘋果擴大 Type-C 連接器及晶片拉貨，法人看好創惟（6104）、祥碩、嘉澤、嘉基等蘋果概念股直接受惠。

蘋果新一代 iPhone 終於將在9月問世，由於本代為了符合歐盟未來規範，因此將把既有的 Lightning 接口全面轉換為 Type-C，目前網路上已經有多張間諜照流出，在蘋果 iPhone 導入Type-C 接口後，象徵 Type-C 接口的 USB 連接線將可望成為未來市場新主流。

供應鏈指出，目前生產鏈都已經在積極備貨階段，目前正在陸續量產出貨當中，其中創惟及祥碩等 USB 晶片供應商將有機會因蘋果 iPhone 導入 Type-C，使後續出貨動能開始逐步回溫。

創惟公告7月合併營收達2.09億元、月成長1.78％，寫下三個月以來高峰。累計今年前7月合併營收為13.70億元、年減40.7％，主要受到PC、消費性市場需求衰退影響。

除此之外，，由於蘋果 iPhone 引爆 Type-C 新需求，嘉澤旗下嘉基傳出亦可望受惠，主要透過 Type-C 高速傳輸解決方案切入市場，第3季起營運動能有望看增。