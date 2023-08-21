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這檔矽智財股「掌握一手好牌」！法人調高目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

世芯-KY（3661）搭上人工智慧（AI）多頭順風車，日前上修今年展望，法人持續看好在客製化 AI 及車用 ASIC 設計市場的強大布局，維持「增加持股」評等，基於2024年40倍本益比假設，調高目標價約8%。

相較先前另一家矽智財廠創意（3443）短期迎逆風，股價連續重挫打壓AI供應鏈信心，法人指出，世芯-KY已見到來自美系超大規模服務供應商更為強勁的 AI ASIC 出貨量展望，並預期其他客戶訂單動能將於下半年開始升溫。

此外，世芯-KY已取得中國大陸領先汽車製造商的 Design-win，將挹注下半年NRE 營收，管理層並因此將 2023 年營收展望自原先預估的 8 億美元調高至 9至9.5 億美元。

法人指出，持續正向看待世芯-KY，因主要營收來源偏重 CSP 客戶、系統廠及 AI、HPC 與車用業務，現階段已見到強勁 AI 需求驅動美系超大規模服務供應商、美系 IDM 及其他客戶的AI ASIC 出貨量成長，且預估此一趨勢將延續至2024 年。

這些大規模專案，包括消費性電子、AI 晶片及行動裝置的主晶片，預計將自 第4季陸續進入量產階段，加上 ASIC 市場強勁需求、製程持續升級至5/4奈米甚至是 3奈米，以及有望獲取數項車用專案助益 NRE 營收成長，法人對於世芯-KY明年 營收突破 10 億美元大關深具信心。

AI 世芯

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