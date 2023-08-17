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記憶體庫存破表 NAND Flash 大廠有望再減產 群聯、威剛股價揚

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

三星、SK海力士等記憶體廠庫存壓力龐大，業界傳出，記憶體市場可能有機會再度減產，在減產效益心理下，中國記憶體模組廠暫停報價，期盼能在第4季迎來春燕。消息傳出後，NAND Flash 模組相關概念股威剛（3260）、群聯（8299）等股價盤中漲幅超過4％，顯示股價受到市場青睞。

消費性市況不佳，連帶衝擊到記憶體產業，其中三星、美光、SK海力士及鎧俠等記憶體大廠早在去年下半年就陸續傳出產能調節計畫，且業界傳出，截至今年第2季，三星、SK海力士的半導體庫存已經突破374億美元，顯示後續仍有機會持續減產。

媒體報導指出，中國記憶體模組廠已經暫停報價及接單，不過買賣雙方仍在拉鋸當中，尚未有可能漲價的最終定論。

但在消息傳出後，威剛、群聯等 NAND Flash 記憶體模組概念股股價已經開出紅盤，盤中漲幅超過4％。其中，威剛盤中衝至最高78.40元，股價寫下6個交易日以來新高；群聯股價盤中上漲4.41％至379元，股價暫時同樣站在6個交易日以來高峰。

記憶體模組 SK海力士

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