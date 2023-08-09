葡萄王財報／上半年賺6.2億、EPS 4.17元 7月營收年增0.23%

葡萄王（1707）今（9）日公佈上半年財報，上半年合併營收48.8億元，年增2.3%；營業毛利39.7億元（毛利率81.3%）；稅後淨利6.2億元，年減0.5%；上半年EPS 4.17元，整體營運符合預期。第2季受後疫情較高基期因素影響，營收26.6億元，季增20.05%，年減2.12%。

葡萄王也公布7月合併營收79.4億元，隨著高基期效應緩解，年增0.23%。緊接著進入產業旺季，以往集團營收全年佔比下半年明顯較上半年強勁，加上胃乳線擴產完工並開始投產，雙倍的出貨量，可望帶動營收成長。

葡萄王三大事業體中，台灣葡萄王上半年業績年增30.52%，第2季營收年增36.01%、季增25.73%。自有品牌7月延續夏日旺季飲料市場及纖體需求，多項品類熱銷帶動品牌業績持續穩定成長，營收年成長2.3%；海外代工上半年表現維持雙位數成長動能，年增51.87%；7月因主要客戶臨時調整出貨期程，所延遲業績預期將貢獻於第3季營收。值得一提，醫療體系合作開發的腸道保健品訂單，可望於近期轉換為實績，加上9月即將完成產能增倍後即投入生產，整體表現樂觀正向。

上海葡萄王上半年業績年增40.35%，第2季較去年同期成長89.75%。受去年同期剛結束封城出貨高峰高基期影響， 7月營收人民幣仍有年增0.2%微幅成長，唯考量匯兌損益的前提下，新台幣年減1.94%，月增率則表現穩健上升30.48%。上海葡萄王表示，延續年中大型展會的吸客效應，目前持續接洽新的客戶，並有望在9月份開始為展會客戶推出新品，預估整體業績將持續維持正向成長趨勢。此外，上海葡萄王自有品牌OBM Chanel將於第3季末布建完成，第4季產生營收貢獻，屆時勢必成為營運新動能。

子公司葡眾受後疫情高基期效應影響，上半年業績年減3.02%，第2季營收季增21,65%、年減9.11%。7月業績隨著基期效應緩解，年增2.56%，緊接著8月將迎來今年首發新品。展望下半年度，傳統旺季加上新品陸續發布，營收可望站上新高點。