碳權交易所將啟動 5檔概念股蓄勢待發

台灣碳權交易所將於今（7）日啟動，正式宣示政府發展綠能減排的決心，對此，市場聚焦台股相關題材表現，包括軟體商叡揚（6752）、伊雲谷（6689）、倍力（6874）等「軟硬體系統整合」族群，因搶先推出各項碳排放控管新品，握有不少優勢，而資服業者也同享利多加持，包括偉康（6865）、普鴻（6590）、虎門（6791）、訊連（5203）等業者的後續走勢，也受市場投資人關注。

近日台股以碳權交易為首的概念股趁勢而起，而國內碳交所將於今日啟動，營運項目分成國內碳權交易、國外碳權買賣以及碳諮詢3大項；其中，將會以碳諮詢先行，再來做國外碳權買賣，待國內碳權交易子法確定實施後，再啟動國內碳權交易。不過隨著交易所即將推出，也帶動碳權商機迸發，而台廠中還有哪幾家也握有「碳權」概念，快來一次看看。

1.叡揚（6752）

資訊軟體領導廠叡揚（6752）今年榮獲 SGS 全球首張資服業 ISO30401:2018 知識管理系統證書，運用自有產品 Vitals ESP 企業知識協作平台及作業程序地圖、合規協作平台等數位工具輔助，不僅將驗證過程經驗完整留存，實地稽核時更以系統無紙化展示佐證符合 ESG。董事長張培鏞指出，過去全球企業專注於 EPS，現在 EPS+ESG，ESG 更是驅動 EPS 重要推手。

張培鏞指出，公司看準減碳和 ESG 的重要性，解決企業目前在統計和撰寫合規、溫室氣體盤查和 ESG 報告書方面使用Word和Excel所面臨的困擾，叡揚 Vital NetZero 零碳雲提供了一套雲端數位平台，支持碳盤查的日常管理活動，並滿足 ISO 50001、ISO 14064 等多種國際標準的合規要求。

2.上奇（6123）

資訊服務廠商上奇（6123）主要以雲端服務、資訊軟體為核心產品，以三大公有雲（AWS、GCP及Azure）給客戶跨雲端平台，不僅協助新創產業客戶拓展商機，並有效為客戶進行成本優化。上奇以經常性收入為主的運營商模式找出獨特定位，翻轉台灣資訊服務產業，協助客戶成功更是公司一路以來致勝理念。

此外，上奇透過自有開發平台為雲端客戶有效優化使用流量，「用雲」不僅成為開源利器更能節流，帶領上奇跳脫以往成功框架，選擇找尋優質公司，而非經營大型企業，讓共生、雙贏不斷創造長期價值，成為當下聚焦願景。而旗下昕奇雲端更正式決定進軍日本市場，並在東京設立子公司並建立當地團隊，積極擴大海外業務版圖、為日本新創提供優質領先的雲端服務。

3.伊雲谷（6689）

淨零碳排帶來新商機，數位轉型服務商伊雲谷（6689）握有整合永續及數位轉型經驗，以三大服務「擬定環境策略、加速數位減碳、優化永續洞察」為核心，日前也整合推出「數位化永續顧問服務」，協助企業以自動化數位工具進行碳盤查及碳足跡計算，達到永續及數位雙軸併進，邁向 2050 淨零轉型。

伊雲谷以微軟永續雲產品為基礎，打造三步驟模組化永續服務，第一步由永續顧問協助企業擬定淨零 Roadmap，第二步協助企業導入以國際規範為標準的雲端碳盤查工具，助企業打破資料孤島，即時可視化資訊，便於企業分享與落實永續成效。第三步透過商業智慧分析工具，產出永續洞察，藉此持續改進減碳活動。藉此各個擊破企業減碳障礙，加速減碳進程。

4.倍力（6874）

資訊軟體整合服務商倍力（6874）旗下經銷產品以銷售 Oracle、SAP、Quest、CISCO 等品項為主，自有產品則是「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台-碳管家 CarbonKeeper」兩大利基型產品。在經銷產品方面，倍力擁有相當專業的技術與良好的客戶服務，以至於客戶黏著度及滲透度都相當高。

倍力受惠國內企業低碳轉型的趨勢，市場訂單及實際銷售狀況都相當穩定，針對AI產業帶動碳排查的前景，倍力則相當看好，而對於政府相關的措施以及產業的成形，倍力則表示樂觀其成，並透露，隨著產業發展更加完整，市場需求反而會大幅增加，因此政府的重視及產業的提升，對台廠來說都是好事。

5.精誠（6214）

系統整合大廠精誠資訊（6214）近幾年積極搶攻碳盤查商機，該公司推出Carbon EnVision 雲端碳管理系統，目前已有國內多家科技及傳統產業大型製造業客戶，該公司表示，目前碳盤查、能源管理等商機在國內明顯需求遠大於供給，該公司估計未來3年，該公司的專攻ESG商機的數位永續事業將可望每年營收均呈現倍數成長。

精誠透露，目前已有多家國內科技及傳產大型企業客戶已開始上線使用該公司的 Carbon EnVision 雲端碳管理系統，且接觸中的中大型企業客戶相當多，因此該公司估計，該公司的數位永續事業部未來3年可望每年營收均呈現倍數成長，相關的人員編制也將持續擴編，將來有機會像資安一樣，成為精誠重要的營運成長動能。

此外，電電公會理事長李詩欽日前也在電子資訊產業低碳轉型永續峰會上透露，歐洲議會通過碳交易協議，全球碳交易即將啟動，這是我們第一次感受到歐盟對碳交易市場的重視，不過目前低碳轉型仍然充滿了變數，因此需要政府帶頭推動，不然產業淨零將不進反退。

隨著碳權交易所正式啟航，外界也看好碳權交易商機迸發，期待讓各企業更有動力減碳，盡快達到2050年淨零碳排目標。不過也有分析師認為，碳權交易即將來臨，但實際上的條例仍須進一步釐清，這類技術帶來的難題恐怕仍威脅著用戶，他說，AI產業要落實「安全、信任」，仍須待法規出爐，才能真正解決。