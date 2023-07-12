神達爆逾12萬張天量攻漲停 股價改寫逾5年新高

AI商機引爆，神達（3706）積極布局雲端、AI，接手英特爾伺服器業務，加上預期下半年伺服器出貨有望優於上半年，神達今（12）日股價表現亮眼，盤中爆出逾12萬張大量，攻上漲停39.3元，創下逾5年新高。

神達6月營收為30.76億元，月減11.64%，年減22.36%，第2季合併營收約102.64億元，季增約14%，其中主因企業及整機櫃出貨略增，加上AI伺服器挹注，且車用產品的部分整合服務軟體營收穩健貢獻。

受到客戶庫存調整較慢影響，神達今年首季營運陷入低潮，但第2季整體市況有稍微回溫；且神達近期伺服器業務接到急單，神達總經理何繼武表示，近期出現急單，主要是今年景氣不好，客戶普遍先暫緩設備投資，但後來看到其實有生意機會，因此趕快加個單。

神達近日公告取得越南土地使用權，交易總金額約新台幣3.6億元，神達此次取得使用權的土地位於越南河內市富川縣大川社南河內輔助工業區，總面積7萬9347平方公尺，租賃期間自取得土地使用權證起至2082年7月1日止。