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PC廠除息秀 華碩貼息、和碩緩步邁向填息路

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
PC族群今（4）日進行除息，品牌大廠華碩（2357）及代工大廠和碩（4938）分別配發現金股利15元、4元，華碩今日終場股價收在293.5元、下跌4元，呈現貼息狀態。華碩。（路透）
PC族群今（4）日進行除息，品牌大廠華碩（2357）及代工大廠和碩（4938）分別配發現金股利15元、4元，華碩今日終場股價收在293.5元、下跌4元，呈現貼息狀態。華碩。（路透）

PC族群今（4）日進行除息，品牌大廠華碩（2357）及代工大廠和碩（4938）分別配發現金股利15元、4元，華碩今日終場股價收在293.5元、下跌4元，呈現貼息狀態，至於和碩則收在收在72.2元、上漲0.2元，緩步邁向填息之路。

華碩昨（3）日股價收在312.5元，配發現金股利15元，除息參考價為297.5元，現金股利發放日為27日。今日股價收在293.5元，下跌4元、跌幅1.34%，呈現貼息狀態。

華碩因庫存清理優於預期，先前釋出第2季有機會轉盈的訊息。華碩董事長施崇棠先前表示，今年全球經濟難以預測，充滿變數及挑戰，但華碩目標設定於下半年營運重回正軌，在下半年達成營收與獲利的年成長。

華碩預估，下半年個人電腦將有季節性需求，但全年需求仍非常疲弱。全年來看，華碩預計下半年營運將優於上半年，且優於去年同期。

至於和碩昨（3）日收在76元，配發現金股利4元，除息參考價為72元，現金股利發放日為27日。今日股價收在72.2元，上漲0.2元、漲幅0.28%，緩步邁向填息之路。

和碩共同執行長鄧國彥日前指出，消費性電子、通訊事業、資訊產品等三大本業產品線下半年進入旺季，預期營運將逐季成長。新事業方面，車用領域拿下電動車新創企業客戶訂單，今年底、明年初開始出貨。

華碩 和碩 除息 股利

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