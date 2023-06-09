電子五哥漲不停 今年來這檔漲幅超過130%

台股今（9）日開高走高，盤中上漲逾百點，電腦週邊股漲勢強悍，廣達（2382）領軍，緯創（3231）、英業達（2356）盤中漲幅逾半根停板，統計今年來電子五哥的表現，股價一路走高，近期創下波段新高，截至昨日收盤價，緯創今年來漲幅131.29%，廣達也有逾六成漲幅，若以今日續漲的表現來看，漲幅更大。

代工廠緯創5月合併營收633.28億元，月增1.94%，年減14.81%；累計今年前五月合併營收3,374.54億元，年減8.58%，預估本季出貨可望季增雙位數百分比；緯創看好，全年出貨將可望逐季向上，伺服器業務受惠AI需求增溫，GPU伺服器出貨可望逐季上升。

緯創今年來股價一路走高，統計至昨日，今年來漲幅達131.29%，今年來市值增加1,118.9億元，今日以69.4元開高，一度拉升至73.4元，盤中漲幅6.91%，為電子五哥中今年來股價漲幅最高，日前股價一度創76元的歷史高價。

廣達今年來股價同樣是持續上漲，截至昨日收盤，今年漲幅65.98%，市值增加1,842.4億元，但今日股價再往上衝高，早盤以123.5元開高後一度衝達漲停132元，再創21年新高價，盤中漲幅逾9%，以盤中股價計算，市值排名往前上升兩名至第14名，超車中鋼（2002）及中信金（2891），逼近兆豐金（2886）。

英業達5月合併營收460.61億元，月增24.93%，年增16.58%；累計今年前五月合併營收2,031.13億元，年減4.4%；英業達預估，6月可望因季底效應帶動出貨顯著成長，同時看好第3季旺季效應，出貨將可望出現爆發性的成長，下半年整體表現重回成長趨勢。

英業達今年來截至昨日股價上漲38.67%，市值增加364.2億元，今日股價以37.1元開出一度拉升至38.9元，盤中漲幅逾5%。

另外，仁寶（2324）及和碩（4938）今年來股價漲幅都超過20%，今日股價同樣開高，仁盤中漲幅逾1.5%，和碩盤中上漲逾1%。