伺服器股富驊強攻漲停 逾8,000張買單排隊搶買
台股今（9）日開高走高，伺服器廠富驊（5465）受惠AI、軍工及新能源等題材，自結五月營收表現亮眼，激勵今股價勁揚，富驊早盤以45.45元跳空開出，隨後一路強攻漲停46.2元，站回五日線，盤中成交量逾7,474張，漲停及委買張數超過8,000張。
富驊自結5月營收5.51億元，月增15.43%，年增32.05%。累計1-5月營收22.91億元，年增21.05%；富驊表示，公司首季營運及獲利表現皆穩定成長，其中受惠於市場回溫，加上各地經銷商庫存已逐漸消化，回補需求強勁，可望將延續到第2季。
AI伺服器話題持續發燒，富驊於伺服器產業深耕多年，接獲北美伺服器大廠訂單，同時與北美IT廠共同開發模組化伺服器產品，估明年首季將量產出貨；同時富驊看好今年伺服器市場下半年需求回溫，將按計畫積極推動墨西哥新廠區建置計畫，2024年投產目標不變。
並且富驊同時布局新能源，切入電動車電池銅鋁排、充電樁銅排等產品，已通過認證，預計最快第2季末出貨，將有望挹注下半年營收；富驊表示，電動車產業將是智慧手機後的下一個熱門產業，切入新能源將有助於富驊拓寬產品線。
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