太陽能廠 喜迎甜蜜期

全球太陽能矽晶圓巨頭大陸隆基綠能近期宣布大幅下調太陽能矽晶圓售價，幅度高達三成，多家太陽能矽晶圓供應商跟進降價，元晶（6244）、茂迪、聯合再生等台灣太陽能廠成本將因而大降，包括電池與模組產品「兩頭賺」，最快7月起反映低價料源帶來的正面效應，業績喊衝。

業界人士分析，太陽能電池成本結構中，太陽能矽晶圓占所有成本比重最大，高達六、七成；若以太陽能模組來看，矽晶圓占成本比重也高達三成以上，因此太陽能矽晶圓大降價，太陽能電池與模組的成本也將同步大降。

以此次隆基綠能等太陽能矽晶圓供應商降價三成推算，太陽能電池生產成本將因此大減約二成，模組成本也可省約10%，對主攻太陽能電池與模組生產的台灣廠商而言，無疑是一大利多。

即便客戶端也會因成本下滑而要求在售價上給予「回饋」，但因太陽能模組多以長約供應，短期不會改變售價，台廠毛利率至少會有一至三個月的「甜蜜期」。

據悉，中國大陸是全球太陽能矽料主要供應地，先前因不少工廠歲修，加上當地矽料供應商刻意限制產能，曾一度導致矽晶圓缺料、價格飆漲，今年2月後價格開始逐步下降，至今矽晶圓報價已較先前高檔價位腰斬。

元晶表示，上游太陽能矽晶圓材料大降價，確實有助於降低電池生產成本，採購也會趁價格較低時，多備一些料；而對模組來說，由於目前大多採用合約價，加上先前囤的料源還有一些，因此模組價格短時間內要顯著降價並不容易。

元晶說明，當上游原料價格下降，而模組因合約價因素暫時不易降價時，就會是台廠的「甜蜜期」，短則一個月，長則有三個月，市場預料將會在第3季顯現於各家太陽能業者的業績。

此外，元晶認為，雖然太陽能矽晶圓因擴產而降價，但全球太陽能市場需求並未縮減，反而持續擴大，因此在電池、模組端，目前並未明顯發生業者之間殺價競爭的情況，產業仍朝正向發展。

聯合再生則指出，過往太陽能矽晶圓價格起起伏伏，近期則呈現下降趨勢，對採購的挑戰沒先前這麼大，而且因為從「賣方市場轉向買方市場」，所以備料也比先前容易，對產業發展算是正面幫助。

聯合再生強調，無論未來原料價格走勢如何變化，最重要的仍是「市場需求」，目前全球太陽能的市場需求依然強勁，無論是台灣、美國、歐洲等市場，估計今年對太陽能電池、模組的需求都會比以往更加火熱。