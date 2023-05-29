AI概念續旺 英業達早盤攻漲停、股價飆近5年高點

台股今（29）日以16,610點開出，隨後大漲逾百點，而近日人氣匯集的 AI題材連連喊漲，代工大廠英業達（2356）受惠人工智慧（AI）熱潮持續發酵，早盤以34.5元開高後，股價直線拉升至37.5元，漲幅9.97%，成功站上漲停板，法人看好AI類股後續走勢。

據了解，英業達為台灣ODM大廠，主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售等全球布局，而旗下在汽車電子EV方面，已布局大概5年時間，旗下客戶不僅有電動車廠，也有燃油車客戶，目前除跟關鍵元件廠商合作ADAS（自動駕駛輔助系統）與IVI合作外，未來更目標將觸角延伸各領域業務。

英業達日前正式宣布，將在泰國設立子公司，並且公司還透露，泰國子公司將主要生產伺服器類的產品，規劃明年下半年啟動量產，不過目前還不確定是租賃還是購買廠房的方式取得；而公司訂於6/13召開股東大會，今年的董事會改選亦受到矚目。即將跨人古來稀的卓桐華在任職兩屆董事長後，也將卸任，交由英業達創辦人暨集團會長的次子葉力誠正式接班。

法人建議，投資人可短打受惠美科技股上揚，相關量能增溫、技術面強勢電子、半導體股；減碼業績差，股價長黑破線股。做多留意：與美科技股連動密切，人氣匯集的AI商機股，Computex、WWDC 展覽題材股；做空留意：減碼高檔重挫，技術面轉弱如軟體、風電及航運股。