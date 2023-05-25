輝達財測超標 法人看好四檔供應鏈

輝達（NVIDIA）上季財報、本季財測雙雙優於預期，盤後股價大漲逾26%，法人看好將成為未來AI浪潮中的主要受益者之一，點名推薦台積電（2330）、京元電（2449）、健策（3653）、廣達（2382）等四檔供應鏈可逢低買進。

法人指出，輝達上季五大業務板塊中，除Automotive外，Datacenter、Gaming、Professional Visualization 及OEM & IP均呈現季成長，表現超標，庫存金額降至46.1億美元，DOI由先前的的212天降至165天，終於見到庫存去化成效。

展望本季，輝達預期營收可望季增49.9%~56.0%，年增30.1%~35.4%，毛利率69.5%~70.5%，優於市場預期，Datacenter業務受惠生成式AI趨勢帶動，訂單能見度高，上季表現較為悲觀的Gaming及Professional Visualization業務亦已落底。

法人認為，生成式AI為整體產業鏈帶來許多想像空間，憑藉其衍生出的需求，輝達的Datacenter業務顯著受惠，因產品受CSP、互聯網等公司重用，整合硬體如GPU等IC及軟體、平台等產品，提供客戶一站式服務，極具優勢。

輝達預估未來AU相關數據中心全球產值可達1兆美元市場規模，憑藉其軟硬體領先優勢，及整合能力，將成為AI成長浪潮中主要受益者之一。

在供應鏈中，台積電自三星手中搶回輝達高速運算GPU訂單、H100提升至4奈米，都將適當填補先進製程產能空缺，法人看好中長期將持續受惠AI趨勢，至於京元電已預期主要高速運算客戶將自第3季起增加對後段測試產能需求，生成式AI需求提升可能為本季帶來潛在上修空間。

技嘉（2376）在AI需求爆發初期，陸續接獲客戶建置GPU雲端需求，增加AI伺服器訂單，未來成長空間大；健策均熱片運用於高階CPU、GPU晶片， AI高階伺服器額外加上八顆 GPU，有助於單台伺服器均熱片量、價提升。

廣達今年雲端客戶減少一般運算伺服器需求，支出轉向更高單價的AI相關GPU伺服器，預計下半年開始放量貢獻，雲端業務將於2024年更進一步受惠AI趨勢成長。