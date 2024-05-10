巨大首季每股賺1.33元 美利達4月營收年增24%

自行車大廠巨大今天公布第1季合併營收新台幣160.6億元，較去年同期減少20.2%；稅前淨利8.2億元，年減46.1%；稅後淨利5.2億元，年減37.8%，每股稅後盈餘1.33元。

巨大公布，4月合併營收69.08億元，年減1.75%；前4個月集團累計營收229.71億元，年減15.46%。

巨大說明，第1季儘管中國自行車運動風行，銷售持續快速成長，但因歐美去化庫存及代工客戶調整訂單影響，集團合併營收160.6億元，較去年同期高基期減少20.2%。

自有品牌銷售方面，巨大表示，捷安特中國內銷第1季銷售表現依舊強勁，營收較去年同期兩位數成長。中國內銷市場因運動休閒風氣興起，帶動中高階公路車熱銷，銷售量價齊揚，隨著新車種上市，將持續推升營收成長。

另外，捷安特美國與歐洲公司雖受中低階產品庫存去化影響，營收低於去年同期，不過巨大認為，第2季隨著氣候回暖邁入傳統銷售季節，以及高階新車種推出刺激買氣，市場庫存將快速去化。

巨大解釋，電動輔助自行車（E-Bike）第1季銷售金額衰退，主因歐洲市場庫存仍高，各大品牌大打折扣呈現衰退，營收占比下降至22%；但短期庫存因素不影響巨大對E-bike未來發展的信心。

美利達今天公布4月合併營收29.86億元，年增24%，台灣廠4月營收12.54億元，年減25%，但中國市場4月營收年增116%，歐、美市場也有成長。

美利達統計，4月集團合併出貨16萬2631台，年增58%；台灣廠1至4月出貨10萬9051台，年減46%；1至4月集團合併出44萬4884台，年增11%。

美利達表示，3月中國市場營收年增73%，4月年增116%，帶動集團合併營收較去年同期大幅成長。台灣廠去年基期較高，直到去年6月開始降載產能，因此今年1至4月台灣廠出貨才會年減46%。