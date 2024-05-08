精誠專案驗收挹注 首季營業利益創新高

資訊服務商精誠資訊今天公布第1季財報，由於大客戶專案驗收及備份上雲等服務挹注，合併營收達新台幣101.87億元，年增23.8%，創單季次高；營業利益4.79億元，年增20.8%，創單季新高；稅後淨利6.55億元，年增43.72%；每股盈餘2.63元。

精誠發布新聞稿表示，第1季營收及獲利均有顯著成長，主要受惠於關鍵大客戶的軟硬體專案驗收、重大維運維護合約、雲服務的訂閱建置及備份上雲服務挹注；因應數位轉型及整合需求，在電商平台的開發維運，以及電子票券平台建置與通路拓展，也為營收增添成長動能。

精誠指出，瞄準生成式人工智慧（GenAI）應用浪潮，將持續協助在金融、製造、政府部門、零售業及醫療等產業的落地應用，為企業創造第2條成長曲線；同時也積極發展雲端加值服務能力，提供數位轉型與雲地整合所需服務。

精誠4月合併營收達25.71億元，年減4.48%；累計今年1至4月合併營收約127.59億元，年增16.83%。

另外，資訊服務商叡揚公布第1季財報，合併營收約3.76億元，季減18.17%，年增5.69%；因美元匯率走強及人員增加，稅後淨利2543萬元，季減65.71%，年減30.26%；每股盈餘0.82元。

叡揚4月營收達1.32億元，月減3.93%，年減4.37%；累計今年1至4月營收5.07億元，年增2.88%。

叡揚表示，持續致力於AI研發及碳盤查推廣，旗下對話機器人C.ai順利導入緯穎人資應用，舉凡請假、申請加班、打卡補登至福利金申請，都可透過LINE執行，避免遺漏。叡揚「Vital NetZero零碳雲」可協助企業簡化碳盤查與節能減碳管理流程，完成數據的收集、計算與長期管理。