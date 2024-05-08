遠百財報／首季 EPS 0.41元 大陸重慶遠東城5月1日試營運

遠百（2903）8日公告第1季財報，單季營收88.21億元，年減5%，營業利益12.17億元，年減26.3%，歸屬於母公司業主淨利5.78億元，年減26.6%，單季每股純益0.41元，為近七季的新低。不過，遠百表示，第2季以來衰退幅度已見收斂，主要是今年母親節買氣不錯，本季營收有機會和去年同期持平。

遠百表示，去年第1季百貨內需火熱墊高比較基期，加上放假天數不如去年同期多，以及寶慶店熄燈重建等因素，皆造成業績下滑。另從成本端來看，轉投資的大巨蛋SOGO CITY，和大陸重慶遠東城兩商場的租金成本在首季認列，加上國內電費連年調漲，持續墊高成本費用，使首季獲利較去年縮水。

遠百和旗下的遠東SOGO百貨因改裝計畫，也影響了首季的營收結構，包括SOGO復興店、板橋大遠百、台中大遠百相繼發動改裝，由於改裝多在精品樓層，因此首季精品業績較受挑戰，也影響獲利表現。

展望第2季，遠百表示，去年同期有政府普發6,000元激勵，今年第2季看來比預估好一點，原本預期整個上半年都會很辛苦，但母親節檔期買氣回籠，加上人潮回流，整體第2季有機會與去年持平。

此外，大陸重慶遠東城已於5月1日試營運，並計畫要在10月正式開幕，雖然大陸消費景氣仍未有顯著翻轉，但試營運以來業績符合內部期待，開幕初期有不少活動，將慢慢培養主顧客。另，大巨蛋SOGO CITY在5月底D區將有14家餐廳開幕，屆時也可望增添業績活水。