散裝航運成交量大爆衝 但裕民、新興漲停後卻急殺

航運股8日早盤一度位居台股成交量前四名，其中散裝航運中的新興（2605）、裕民（2606）早盤一度雙雙拉到漲停板，但隨即漲停打開，爆量下跌，急殺後新興於平盤附近震盪，裕民則下跌翻黑。慧洋-KY（2637）盤中也小跌約1%，中航（2612）、四維航（5608）、益航（2601）小漲。

新興、裕民今股價上演大怒神，新興一度攻上漲停板至28.75元，裕民也漲至漲停價63.3元，，但兩檔皆出現賣壓，裕民更下跌翻黑，上下震幅達11%。7日 BDI（波羅的海運價指數）再度大漲，昨收漲207點、漲幅逾11%，指數來到2,083點，其中海岬型船舶指數（BCI）狂漲21%，漲勢驚人。

散裝航運受惠於紅海危機迫使船舶繞道而行，增加航行時間、但新船數量仍少，影響散裝船供給面，裕民及慧洋-KY認為，2023年上路兩大環保法規，碳排放強度指標（Carbon Intensity Indicator, CII）第一年評等即將出爐，評等較差的船舶可能因需要降速或進船廠改裝等，導致市場船舶供給將更吃緊。

在需求方面，散裝航商指出，全球經濟復甦已經箭在弦上，近期補庫存需求轉強，各主要國家開始搶原物料，導致艙位供不應求。尤其中國大陸因電動車銷量增加和人工智慧發展，電力需求持續上升，帶動大陸首季煤炭進口量較去年成長13.8%。

除了中國大陸煤炭需求增加，印度對鐵礦砂的運輸需求也將持續向上。印度對基礎設施的投資持續強勁增長，使印度對鋼鐵需求提高，2024年印度的鋼鐵需求將繼續保持8%的增長。另外第2季也是南美穀物運輸旺季，業者認為，大船需求太強、艙位已經不足，預期需求將外溢到中小型船舶。

國內散裝船龍頭業者裕民航運今年首季獲利翻倍，昨天董事會公布第1季稅後純益9.88億元，年增99.9%、季增12%，每股純益1.17元。法人預期，裕民是海岬型船舶最多的業者，目前這種船型運價大漲，推估裕民本季獲利有望比首季還出色。