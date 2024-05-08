生達第1季 EPS 1.41元 業內外皆美

生達（1720）、東洋兩藥廠昨（7）日公布今年第1季財報，生達稅後純益2.53億元，年增19.9%，每股稅後純益（EPS）1.41元；東洋稅後純益2.8億元，年增17.6%，EPS 1.13元。

生達表示，今年首季業內、業外貢獻皆美。在業內的部分，今年首季診所及醫院通路業績成長都有一成以上，海外市場包括越南、菲律賓及馬來西亞出貨都有明顯成長；由於費用控制得宜，讓生達首季毛利率仍可順利控制在50%以上。生達今年首季也針對美元進行調節，致單季匯兌收益1,000萬元以上。

此外，生達轉投資原料藥廠生泰首季獲利也很突出，稅後淨利8738萬元，年增33.4%，EPS 1.96元。生泰走出大火陰霾，火燒影響的四個廠房，最後二個廠已經完工，就待衛福部查核報告，屆時只要針對缺失修改通過審查，最快今年上半年就可以恢復，對母公司生達的貢獻將更顯著。

生達另一家轉投資保健品公司生展今年首季稅後淨利5,975萬元，年減18%，EPS 2.2元。生達集團董事長范滋庭日前法說會說明，生泰、生達今年營運都有成長動能，生展則是求穩，整體來看，集團今年度營收可望持穩向上。

東洋表示，今年首季業績成長動能主要來自困難學名藥─微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB羊國市場成長，另一成長動能來自越南市場。東洋今年的費用主要來自研發支出，但是透過管銷控制，讓今年首季費用比去年同期減少約500萬元，致首季毛利率與去年同期持平；東洋今年首季匯兌收益也比去年增約1,300萬元以上。

展望後市，東洋的Lipo-AB除今年繼續強攻美國市場外，未來兩年內也有機會成功登陸歐盟市場。東洋抗生素今年已拿到Polymyxin B自製新藥藥證。