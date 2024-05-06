慧洋單月每股盈餘0.77元

散裝船龍頭慧洋-KY（2637）昨（6）日公告4月合併營收為18.1億元，年增16%，並同步公告自結獲利，4月單月營業利益6.6億元，營業利益率高達37%，稅前盈餘則為5.7億元，自結每股稅前盈餘為0.77元。

慧洋-KY累計前四個月合併營收為65億元，營業利益21.1億元，稅前盈餘為20.6億元，自結每股稅前盈餘2.77元，營運表現均較去年度有顯著成長，平均營業利益率穩定維持三成以上。

慧洋-KY指出，由於世界各地區域衝突持續進行，造成船舶繞道、周轉天數增加，目前又逢第2季南美穀物旺季，推升散裝船舶需求持續擴大，而疫情期間散裝新造船數量遭排擠，今年度散裝市場新增運力較過去幾年仍偏低，公司樂觀後市。

船隊布局方面，4月分已公告交付由常石集團（舟山）打造的巴拿馬型，載重噸數8.23萬噸新船一艘，並已有三年以上長期租賃合約。