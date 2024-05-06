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中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

永慶房產集團加盟四品牌，包括永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產績效傳捷報，旗下四品牌3月月單月業績創下歷史最高，推升今年第1季業績達98億元，年增67%，寫單季新高，成交件數超過1.5萬件。另，首季有35家店季業績突破3,000萬以上，並誕生15位千萬業績經紀人。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，誠實房仲已成為市場主流，今年第1季能創下超越市場和突破歷史紀錄的好成績，代表深獲消費者肯定，也贏得眾多加盟店東長、經紀人的認同。

永慶房產集團全台店數已突破1,700家店，今年第1季新展店超過55店，其中成立未滿3年的「永義房屋」就佔21店，而台中地區的永慶不動產、有巢氏房屋，及高雄地區的台慶不動產，店數都突破110家店。

觀察永慶加盟四品牌第1季的成績單，除了98億業績創下新紀錄外，聯賣業績39億更是比去年同期多出一倍，帶動首季「單店平均業績」逼近720萬元、年增5成。

莊志成表示，聯賣最強的優勢就是「1人委託、千店聯賣、萬人服務」，助消費者快速成交；而運用集團科技優勢開發的「房仲聯賣平台」，讓全台加盟店能共享14萬筆以上案源，流程即時、也更公開透明，並省下開發時間，服務更多客戶，第一季聯賣成交件數逾5,800件，年增逾7成，創造加盟店、經紀人、消費者多贏局面。

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