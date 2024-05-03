三商家購財報／首季獲利較去年同期倍增 EPS 0.43元
三商家購（2945）3月召開董事會，通過第1季財報，首季營收33.6億元，年成長1.89%，歸屬於母公司業主淨利2897.1萬元，年增184%，EPS0.43元。
三商家購表示，第1季多受惠節慶商品，大舉擴充自有品牌商品，包含其他差異化商品，例如自辦進口，占整體營收約一成，近三年銷售表現穩定成長5%，這類差異化商品營收提升到二成以上，有效達成營收動能。迎接夏季首度推出手做茶飲，其他方面，如加盟展創過往洽詢單數新高、啟動擴建物流中心、導入企業永續發展責任中的溫室氣體盤查等軟硬體策略兼施，促使整體業績穩健成長。
展望第2季，美廉社對於母親節、端午節、夏季冰品、啤酒是銷售重點；三友藥妝Tomod’s特美事則持續擴展社區店型、心樸市集也籌備雙北據點中。另外持續擴大產品線、異業聯名合作、強化企業永續ESG，如鼓勵民眾捐贈可用二手紙袋，贈會員點數活動等，皆是增長動力和競爭優勢。
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