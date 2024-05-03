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傳奇新端遊建功 首季每股賺2.05元年增4倍

中央社／ 台北3日電

遊戲廠傳奇網路今天公布2024年第1季財報，受惠2018年底上市手機遊戲「風之國度」與今年新推出「星界神話」端遊全球版挹注營運動能，合併營收約新台幣4.47億元、年增14.39%，稅後淨利1.36億元、年增2.09倍，每股盈餘2.05元、年增4.12倍。

傳奇發布新聞稿說明，端遊（電腦線上遊戲）「星界神話」全球版提供繁體中文、簡體中文、英文及日文4種語系，並開啟3台不同時區的伺服器，聊天頻道也支援多語言翻譯功能。因成本率約為手遊一半，端遊營收提升對毛利率也有正面影響。

展望未來，傳奇表示，手機遊戲「晴空物語」已於4月16日推出日本版，將反映於第2季營收。目前尚有多款遊戲同步研發中，將陸續公布各款自研遊戲的最新進度，未來傳奇也將持續採取多元化經營策略，致力於提升產業技術水準與公司獲利效益。

手機遊戲 營收

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