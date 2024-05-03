華新第1季 EPS 0.22元 不銹鋼接單量回升、三大事業體下季有望成長

華新（1605）3日召開2024年第1季法說會，華新總經理潘文虎指出，過去受到市場低迷的不鏽鋼事業已經逐步回溫，資源事業的冰鎳價格也有望因倫鎳價格上漲而回升，電線電纜事業持續受惠政策訂單滿載，整體而言，三大事業體預期第2季表現皆可望優於第1季。

華新第1季營收405.49億元，季減6%、年減20%；稅後純益8.7億元，季增127%、年減58.45%；毛利率6.6%，季增0.9個百分點、年減2.3個百分點，每股稅後純益0.22元，較上季的0.10元成長、較去年同期的0.56元減少。

華新幕僚長潘思如指出，今年初歐洲跟台灣的不鏽鋼事業，整體接單量已經有顯著回升，需求回穩下，也推升首季不鏽鋼毛利率從上次的 4%來到6％，惟價格還是要謹慎觀察，不過不鏽鋼事業整體營收占比已經來到57%，至於較去年同期減少主要是因為去年價格高、墊高基期所致。

線纜事業方面，依然穩健持平，公司持續減少銅線材的銷售比例，因此投資產品組合調整會影響營收，不過首季毛利率10％，表現還是平穩，與上季約當。

資源事業方面，受到春節出貨量略低的影響，導致營收下滑，但遞延出貨的部分有望在第2季做適當的反應，而不鏽鋼市況低迷仍影響第三線的價格持續下滑，但成本沒有隨著價格下滑而下跌，因此獲利受到影響，導致資源事業毛利率從上季的5%降至3%。

展望第2季，潘文虎指出，不鏽鋼事業上，台灣、大陸、歐洲的訂單量都有明顯回升，隨著訂單能見度增加，價格亦逐步跟上；資源事業在大陸不鏽鋼市場需求增加，預計整體用鎳需求提升，鎳生鐵價格仍待觀察；冰鎳價格預期將隨著倫鎳價格回升；電線電纜事業農曆年後高科技與傳產建廠陸續啟動，房地產建案銷量回升，民間電力線纜市場需求趨升，台電強韌電網計畫持續出貨，三大事業體皆預期第2季表現有望優於第1季。