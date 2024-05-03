晶華財報／第1季營收、獲利寫同期新高 EPS 達3.33元

晶華（2707）今日召開董事會，通過2024年度第一季財務報表。營收入17.47億元，年增率0.46%，本期稅後淨利為4.46億元，年成長15.25%，稅後純益為4.24億元，年增率17.45%，每股稅後純益為3.33元，比去年同期的2.84元成長17.25%。

晶華集團表示，受惠於國際商旅持續回流，台北晶華酒店客房收入穩定成長，再加上商務旅客的宴飲酬酢需求、企業復辦春酒，以及婚宴市場回溫…等因素，也直接帶動酒店的餐飲收入，第一季的營業收入及稅後淨利皆再次突破過往的紀錄，站上同期歷史新高點。

展望後市，隨著國際航班增加、大型國際會展也陸續舉辦，台北晶華酒店的住房率及平均房價均可望持續攀高，延續第一季八成的住房率以及超過6,600元的平均房價，展現超越疫情前的好表現。

與飯店共構的麗晶精品，目前除了櫃位滿租之外，品牌的組合也持續強化，近日開幕的「東方愛馬仕-上下」家居品牌以及巴黎傳奇甜點主廚名店—Pierre Herme帶來許多時尚朝聖人流，既有的各大國際一線品牌也不斷優化服務，鎖定VIP提供專屬空間、並與飯店合作店內餐飲服務，期望做出市場區隔，穩固忠誠客戶關係，整體精品業績在母親節檔期也會因為新店開幕以及滿額贈…等優惠活動，再帶動一波成長。

餐飲部分則是受到母親節餐敘以及端午節粽禮在館內外各餐廳與零售通路的銷售業績拉抬，勢必也會為集團第二季營收注入強勁的動能，目前母親節當周的餐廳訂席已達到9成以上，端午粽禮的銷售也朝向目標3,400萬元邁進，預計可超越去年的粽禮營收約10%。

而晶華最負盛名的冠軍牛肉麵禮盒，也於5月1日起正式在英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利等歐洲六國開賣，上架當地知名超市，這是晶華廚藝團隊繼受邀到香港、東京、北京、上海以及紐約進行牛肉麵展演交流後，首度將版圖擴大至歐洲大陸，預計一年可為集團帶來一千萬元的營收，成為集團新的成長引擎。