營建股熱 基泰不受工程人員遭起訴影響 盤中攻上漲停板

台北市中山區大直街「基泰大直」建案，去年9月因開挖不慎，連續壁斷裂，導致鄰房下限，25戶無家可虧、近百戶受損，建案也遭勒令停工，29日台北地檢署依涉嫌刑法之違背建築術成規等罪嫌，起訴基泰相關工程人員，不過基泰（2538）股價未受影響，今盤中拉高衝上漲停板至17.8元，成交量破萬張。

營建股漲勢續強，遠雄（5522）、根基（2546）、基泰盤中漲停鎖死，皇昌（2543）、皇翔（2545）、大將（1453）大漲8~9%，不過先前因「基泰大直」施工不當，造成鄰宅坍塌的基泰建設，股價今以16.65元開高，隨即拉升至漲停板17.8元，排隊買單超過1萬5千張。

北市府建管處表示，目前未收到基泰提出申請復工，也未收到基泰建設提出和解或建損任一方提出代為協調申請，該案仍未達到解除列管條件。

另外，台北地檢署查出，基泰工程部副理邱丞鴻及工程部人員張博翔等人，涉嫌將建案連續壁厚度從60公分改為50公分，且為了趕工，未理會已超出警戒值的相關監測數據而繼續施工，依涉嫌刑法之違背建築術成規及偽造文書等罪嫌，起訴邱丞鴻、張博翔、建築師王德生、基泰專案工程人員劉豐壽、基泰規劃服務部專案人員姜若彥共5人。

此外台北地檢署先前於3月14日以涉嫌違反銀行法，將基泰建設及前董座陳世銘、總經理馮先勉起訴，基泰表示將全力捍衛清白，一切靜候法院審理，且未對公司財務、業務造成影響。