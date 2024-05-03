台新金每股配發近1元 股價跳空開高上漲

台新金（2887）2日公告股利，董事會決議分派去年盈餘，每股配發近1元，其中現金股息每股0.5999999元，股票股利0.4元。由於配發股利水準與預期相當，台新金3日向上跳空開高，一度拉高至18.4元，盤中漲幅逾1%，不過成交量沒有太放大。

台新金公告，決議分配0.5999999元現金股利，股東配發現金總金額約74.86億元，同時配發0.4元股利，股東配股總股數4億9,908萬股。台新金董事會也通過董事候選名單，據了解，獨立董事方面，即將卸任的經濟部長王美花已確認提名，但這項人事仍須6月14日股東會通過。

台新金去年營運成果稅後純益146億元，每股稅後純益1.01元，股東權益報酬率7.78%，每股淨值13.57元；主要獲利來源台新銀行去年稅後純益達149.17億元，創歷史新高。

台新金控3月自結稅後純益13.7億元，第一季稅後純益50.1億元，累計每股稅後純益（EPS） 0.36元，略低於去年同期。

另外，新光金控26日召開董事會，就是否「啟動和台新金控合併的談判和進行必要的程序」進行表決，該案最終以「11:4」通過。