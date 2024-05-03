台新金每股配發近1元 股價跳空開高上漲
台新金（2887）2日公告股利，董事會決議分派去年盈餘，每股配發近1元，其中現金股息每股0.5999999元，股票股利0.4元。由於配發股利水準與預期相當，台新金3日向上跳空開高，一度拉高至18.4元，盤中漲幅逾1%，不過成交量沒有太放大。
台新金公告，決議分配0.5999999元現金股利，股東配發現金總金額約74.86億元，同時配發0.4元股利，股東配股總股數4億9,908萬股。台新金董事會也通過董事候選名單，據了解，獨立董事方面，即將卸任的經濟部長王美花已確認提名，但這項人事仍須6月14日股東會通過。
台新金去年營運成果稅後純益146億元，每股稅後純益1.01元，股東權益報酬率7.78%，每股淨值13.57元；主要獲利來源台新銀行去年稅後純益達149.17億元，創歷史新高。
台新金控3月自結稅後純益13.7億元，第一季稅後純益50.1億元，累計每股稅後純益（EPS） 0.36元，略低於去年同期。
另外，新光金控26日召開董事會，就是否「啟動和台新金控合併的談判和進行必要的程序」進行表決，該案最終以「11:4」通過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言