歐洲水泥加持 中華信評調升台泥評等展望至「穩定」

台泥（1101）29日表示，中華信評最新發布最新評等報告，將台泥評等展望由「負向」調升為「穩定」，台泥的「twA+/twA-1」評等獲確認，並看好台泥的水泥業務在未來12至24個月產生更穩定且更強勁的獲利能力。2024年至2025 年，來自歐洲Cimpor與OYAK漸增的獲利將可完全抵銷中國水泥市場疲弱的貢獻且有餘。

中華信評指出，台泥是台灣最大的水泥製造商，其海外業務占比持續擴大。該公司亦已將業務分散至綠電、儲能，以及鋰電池製造。2023 年該台泥的EBITDA為新台幣174億元。台泥的兩家海外子公司Cimpor與OYAK合併，將有助於台泥穩定水泥業務的EBITDA產生能力，並降低台泥對中國市場的仰賴程度。與此同時，綠電發電量增加與鋰電池產量提升將提高台泥 2024 年至2025 年整體的 EBITDA 成長率。

此外，台泥的股權融資與經強化的營運資金管理已在2023 年使借款明顯減少，進而為2024年至2025年更高的資本支出提供支撐，加上EBITDA的成長速度加快，台泥因此得以在2024年至 2025 年將借款對EBITDA 比維持在3倍以下。基於此，中華信評已將台泥的評等展望由「負向」調整為「穩定」，與此同時，中華信評確認該公司的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。

中華信評表示，此次展望調整係反映中華信評對於台泥的信用結構可在未來一至二年趨於穩定，甚至有望持續改善的

看法。中華信評認為，台泥在將土耳其的OYAK Cimento Fabrikalari Anonim Sirketi 與葡萄牙的 Cimpor Portugal Holdings SGPS S.A.合併至其財務報表後，將可改善其地理分散性與獲利穩定性，同時降低對於波動較大的中國水泥市場的依賴，並有助於台泥的水泥業務在未來 12 至 24 個月產生更穩定且更強勁的獲利能力。台泥於 2024 年3月6日進一步收購了 OYAK 的控股公司，TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. 20%的股權，使其對該公司的持股比例由 40%增至 60%。至此台泥完全掌控 OYAK，不受少數股東限制。

台泥也在同日將對 Cimpor 的持股比例由先前的40%提升至 100%。台泥亦於同日開始將前述兩家公司合併至其財務報表中。該兩家公司各為土耳其與葡萄牙最大的水泥製造商，2023 年的市占率分別約為15%與 53%。2023年兩家公司的合併營收約為新台幣 500 億元，合併淨利為新台幣 112 億元。以 2023年的擬制性合併基礎計算，兩家公司的營收將占台泥整體水泥業務營收入約 42%，其中部分原因可歸咎於中國市況疲軟。