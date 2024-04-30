陽明：貨櫃輪前景比預期好 董座強調市場仍存在供過於求問題

陽明海運（2609）董事長鄭貞茂昨（29）日表示，貨櫃輪今年市場前景比預期好，紅海危機、貨量增加是兩大關鍵，而主要國家經濟體PMI回到50%以上，是景氣復甦重要訊號。

鄭貞茂說，據Alphliner統計數字，貨櫃輪長期存在供過於求問題，紅海危機造成調度船舶使用數量增加，使全球看不出貨櫃輪市場有供過於求問題，事實上還是存在此問題，只是紅海危機讓航商扭轉供過於求的問題。

陽明董事長鄭貞茂談話重點 圖／經濟日報提供

台北市輪船商業同業公會昨（29）日舉行第18屆第三次會員大會，長榮海運董事長張衍義等人出席。鄭貞茂是輪船公會理事長，他指出，今年貨櫃輪市場前景佳，首先是歐洲經濟復甦速度比預期快，貨量需求增加；而紅海危機持續衝擊市場船舶供需，定期航班很難隨意變更航線，紅海危機未解前，都須逐季分析市況變化。

他說，目前是提供繞行好望角運送服務，紅海危機事件波及的時間比預期還長，而定期航班不太可能在任何變動一結束就立刻重返紅海，必須公告過後才開始施行，紅海危機影響看起來會拉長，目前只能一季、一季檢視。

鄭貞茂分析，目前主要國家經濟體PMI都回到50%以上，這是景氣復甦重要訊號。根據經濟合作與發展組織（OECD）最新發布的全球經濟展望報告，估計2024年全球經濟成長率為2.9%，將今年經濟增長率上調0.2個百分點至2.9%，並預估美國經濟展望好轉。

歐洲市場景氣復甦更比市場預期還好，德國經濟快速復甦，代表歐洲的貿易量會跟著增加；全球市受聯準會升息或是降息衝擊，航運也是景氣一環，景氣不斷變化，航商只能因應市場需求調度船舶，盡量符合客戶需求。

鄭貞茂表示，紅海危機爆發後，船公司紛紛選擇改道好望角，船舶經過更長時間的航行，必須在中途港口加油及補充各種物資，同時也在這些港口做一些拆、併櫃的業務，從過去的航行蘇伊士運河到現在繞道，停靠的港口完全不同，地中海西部的港口突然面臨大量需求，已經出現壅塞的問題，各家航商都開始進行調節，降低進港排隊的壓力。

中東情勢緊張，以色列跟哈瑪斯及伊朗都出現衝突，烏克蘭與俄羅斯戰爭持續，都會牽動市場貨量及運價變化；不只是紅海危機問題而已，紅海危機無解、巴拿馬缺水問題未解，對於全球貨櫃輪的供給衝擊時間將再拉長，已經將全球市場船舶供需失衡缺口吃掉。



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