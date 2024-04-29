長興首季EPS 0.6元 出貨穩定
化工大廠長興（1717）昨（29）日公告3月自結獲利數字，單月稅前盈餘3.16億元，由上月的虧損狀況順利轉正、年增63.5%，每股稅前盈餘0.27元；第1季稅前盈餘7.07億元，年增212.1%，每股稅前盈餘0.6元。
長興表示，3月營收37.48億元，已回到今年元月水準，也與去年同期相當。三大事業部門出貨穩定，成本及產品組合相較去年同期優化，3月份營業利益2.92億元，較去年同期成長65.85%，帶動稅前盈餘年增63.57%至3.16億元。
預期上半年將維持穩定，下半年的旺季效應仍待觀察。
展望未來，由於中國大陸經濟景況仍偏低迷，長興除了穩固市占率，也力求提升重點產品的市場競爭力，持續優化產品組合之外，更積極開發海外市場，其中合成樹脂、特用材料強化布局東協、印度、北美市場，乾膜光阻也計畫於東南亞擴增產能，以因應PCB產業需求。
長興長年致力於各式合成樹脂、電子材料、以及特用材料開發，為亞洲合成樹脂、全球乾膜光阻產品及全球三大UV光固化樹脂等領導供應商之一，擁有25個生產基地，遍及台灣、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等，全球銷售據點36個，產品行銷全球65國。
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