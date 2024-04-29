運價漲、貨量升 貨櫃三雄盤中上漲 陽明領軍上攻

地中海航運漲運價後，國際龍頭航商達飛（CMA）上周發出通知信函指出，遠東歐洲線5月15日將再漲一波，此外遠東運往歐美的貨量大增，導致艙位吃緊，推升歐洲、北美線運價連袂大漲，今29日貨櫃三雄股價盤中再往上墊高，陽明海運（2609）漲幅逾3%，長榮（2603）、萬海（2615）漲幅1~2%。

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲171.09點，周漲幅9.7%，四大主要航線全面上漲，其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,300美元，較前一期大漲329美元，周漲幅16.7%；北美線的漲幅也很可觀，遠東到美西、遠東到美東每TEU都較上期上漲逾13%。

而在5月地中海航運（MSC）的運價開出漲價第一槍後，國際大航商達飛（CMA）上周發出通知信函指出，遠東歐洲線5月15日將再漲一波。

英國取消貨物關稅，以及中國大陸製造業出口走出谷底帶動貨量上升、紅海危機影響至塞港和缺船，都是運價上漲的因素。國內航商指出，近期遠東往歐洲貨量大增，導致艙位出現吃緊，而紅海危機導致全球貨櫃輪紛紛選擇改道好望角，由於大量船舶申請靠港停泊，地中海西部多個港口已經出現超負荷運轉，面臨碼頭擁堵造成的塞港危機。

紅海危機也讓貨櫃輪第2季開始因船舶供給不足出現「空班」情況，長榮、陽明指出，胡塞武裝組織對紅海航運船隻的襲擊，讓大部分航班由蘇伊士運河改繞行好望角，緩解全球貨櫃輪供應過剩的結構性問題，影響將延續到第3季旺季。尤其歐洲航線每航次必須額外增加一到二艘船舶，才能維持對客戶周班服務。

陽明今股價再度攻高，一度上漲至55.5元，盤中漲幅逾3%，成交量超過15萬張，上周五獲三大法同步買超，合計買超超過6萬7千張。長榮盤中最高來到193.5元，往前波高點194.5元邁進，盤中漲幅逾2%。