13家金控股息預估和想法！ 專家：富邦金數據太亂、希望新光金不要像我猜的那麼準

今年一開始，金控的表現又比之前更趨穩定，不過在穩定中仍有幾家經歷波折，從年初累積至今的EPS我們可以看到其中三家的狀況呈現負成長。下面我們就用表格來呈現14家金控的狀況。

一、2024年二月份金控自結EPS與增減幅度

表格每個月份的表現是用「這個月的累計EPS」減去「上個月的累計EPS」，然而機構經由會計師認定的財報是每季發布，因此每個月的「自結」數據是有可能產生些微差距。

單月獲利前五名：

累積獲利前五名：

富邦金：1.72元 國泰金：1.41元 中信金：0.68元 兆豐金：0.54元 元大金：0.42元

二、過去幾年盈餘分配率狀況

因為2023年的特殊性，使得許多金控公司的配息步驟被打亂，在統計推測上面，我會惕除這樣的極端值，所以近三年的平均盈餘分配率我就採用2020年、2021年與2022年這三年為主。（這些年份是股利發放年）

如果從這張表去推算2024年金控可能會拿到的股息來看，有可能是以下這張表：

會取三年的原因是，光憑一年的數據太過武斷，若是拉長到五年則太過於長遠，很多企業的政策可能在兩、三年間發酵，因此我取用三年的數據。

關於這張表，要說明的是：

1.儘管新光金過去三年的配發率有接近3成，但因為EPS為負數的關係，不配發的歷史也有，所以我就直接打上0了。

2.在官股金控當中，之前從財政部預算書判斷來看，兆豐金約配發1.4元，第一金約配發1元，合庫金約配發1元，華南金約配發0.65元，最後可以從這張表上面再約略判斷是否有可能配發股票。（從財政部預算書視角看官股金控2024的配息）

3.這張表是非常粗略的判斷結果，最終還是要以股東會的決議為準，大家也可以多觀看新聞得知相關消息。

三、金控股息預測與想法

接下來，根據上表看新聞來做一些想法上的推測：

1.華南金：過去的配息政策從現金：股票＝1：1，變成現金：股票＝2：1，再變成去年的僅發現金。若回到「現金：股票＝1：1」的狀態，再從EPS及預算書上的數據來推斷，這次有配發0.65元現金與股票0.65元的實力。

2.國泰金：總經理李長庚表示「最辛苦的時間已經過去，金控去年獲利成長不少，今年股利預估上比較樂觀，會積極跟董事會建議，希望滿足投資人對現金股利的需求。」副總陳晏如表示「過去十年配發率為四成，今年有機會高過此水準。」以3.24元的EPS來說，4成約1.3元，而法人則推估有可能上達2元的水準，是說2元就超過6成配發率了，不然我取個5成配發率，也就是約1.6元。此外，值得注意的是，前幾個月我們時常關注國泰金低於十年線的價格，以3/15收盤價47.65元來看，目前已一舉突破十年線（46.82元）及五年線（46.22元），如果當初有入手的投資人，現在就處於賺錢的狀態啦！

3.開發金：圖表上顯示近三年的配發率約6成，以1.13元EPS換算約配發0.66元。雖然股利政策還沒有公佈，但倒是很大方的釋出紀念品消息，今年股東們會拿到一個「野餐墊」！開發金的善意讓股東們開心，使得股價收復久違的14元關卡。

4.玉山金：已公佈現金1.2元，股票0.2元。全部加總1.4元，配發率將近100％，也突破圖表預估的總配息1.24元，還硬是比元大金多0.1元！股民表示有撫慰到去年空虛的心靈。

5.元大金：已公佈現金1.1元，股票0.2元，全部加總1.3元，配發率有守過去約6成的原則，與圖表預估的總配息1.28元相去不遠。

6.兆豐金：以過去超過8成的配發率來看，總配息落在2元，如果以預算書提示配發1.4元現金來看，股票有可能配發0.6元。但是過去幾年來看，兆豐金沒有配發過這麼多股票，因此有可能現金上調，股票下調去處理，估個1.8元現金、0.2元股票好了。

7.台新金：總經理在法說會上表示「今年股利政策仍會考量兩大方向，一是穩定為原則，二是現金和股票股利會向董事會建議維持過去比率，即55％現金、45％股票，並強調整體配發水準樂觀。」如果以穩定為原則，去年配發率約85％，以1.01元EPS來說，可能配發約現金0.47元、股票0.38元，總股利0.85元。從另一個角度看穩定原則，向去年的總股息0.93元看齊，甚至上調總股息到1元的話，現金則可能落在0.51元～0.55元，股票可能落在0.42元～0.45元。

8.新光金：就可能再來一次0元。

9.國票金：已公佈現金0.73元、股票0.246元，總股息0.976元。（平常對國票金沒什麼感覺，好險已經公佈）

10.永豐金：從圖表推估今年EPS優於去年，去年配發現金0.6元、股票0.2元，總股息0.8元的成績，今年的總股息則可能落在1元左右，如果以類似比例推估，今年可能有0.75元現金+0.25元股票的實力。

11.中信金：2023年的EPS為2.82元，創下歷史新高，總經理在法說會上表示「今年股利會從1.25元往上加。」雖然去年中信金的配發率接近6成，但那是為了保住1元的現金股利，不然其餘年度幾乎落在5成左右，近三年平均更是在47％，依此數據推算，現金股利落在1.32元，也算符合1.25元起跳的原則。

12.第一金：副總在法說會表示「今年預估配發率維持去年水準，現金股利絕對金額將稍微提高」。去年整體配發率為7成，以2023年1.65元EPS來看，總配息約落在1.15元，現金若提高為0.9元，則股票就落在約0.25元左右。如果從預算書角度來看，財政部希望第一金配發1元現金的話，股票則落在0.15元。個人比較傾向前項。

13.合庫金：2023年的業績比前年更為衰退，以過去三年平均配發率約85％來看，總配息仍可保1元，以過去股票配發0.3元左右的數去來看，現金可能落在0.7元，與財政部期待的1元現金可能有些差距。

四、結論

1.上面是「預測」，「預測」就是根據之前歷史數據的統計，加上媒體報導和自己判斷所呈現的結果，目的是讓自己心理對於今年佈局、收息有個底，準不準確是一回事，大家看看、參考、聊聊就好，一切別太認真。

2.富邦金數據太亂，今年不猜了！希望新光金不要像我猜的那麼準好嗎？

3.自製殖利率監控表，請參閱！（使用說明在此：金控股殖利率監控表）

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