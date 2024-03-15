全宇生技去年EPS2.18元 股利每股擬配1元現金
生物複合肥料商全宇生技-KY（4148）2023年度財報出爐，全年營收28.27億元、年減23.65%，稅後淨利1.39億元，年減62.15%，每股稅後純益 2.18元。董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利1元。
全宇表示，2023年上半年毛利率偏低主因銷售產品仍有一定比重受前一年度高價成本影響，下半年度毛利率恢復穩定水準，第四季毛利率25.58%，營利率6.8%，當季損益結果主要受CB換股權值高產生業外金融負債以及功能性貨幣匯率影響所致。
全宇指出，金融評價損失僅影響當期損益，並無實際損失，不影響公司現金流，若不計入 CB 評價損失公司第四季仍為獲利。
展望下半年，全宇印尼廠預計第三季開始投產，除本業肥料產業外，與東森集團合資設立子公司也將進軍馬來西亞直銷市場，另外，耕耘多時的保健食品業務版圖將由馬來西亞擴張至越南。
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