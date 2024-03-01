中鋼（2002）股息才0.35被酸啥時改成季配息了！ 專家：改存這檔官股才能賺10年

【文．玩股小博士】

根據大數據統計，國內投資人越年輕買越多ETF，但真正的退休族則買個股，雖然兩者差異大，不過兩者的共同點都是高股息。ETF無腦買高股息，這投資相對簡單，但如果真的想要退休，ETF推出時間過短，恐怕不被退休族所信任，因此還是多買高股息的個股居多。

中鋼（2002） 股權分散

但話又說回來，台股股民買最多的就是中鋼，根據最新集保庫存數據顯示，目前中鋼總股東數高達124萬人，遠高於台積電的106萬人。其中持股低於20張的散戶高達119萬人，佔整體股權21.47%，另持股400張以上的大戶則有706人，共持股57.64%。散戶甚至還定期定額持續買進，不過震撼的消息來了，以中鋼作為退休族領股息的目標來說，2024年公布股息即將配發0.35元，2023年EPS僅0.11元，如果只靠中鋼退休不就危險了？

中鋼（2002）歷年股利政策及除權息一覽表

如果從過去五年股息來看，2024年配發0.35元僅高於2021年，2022年配息還有3.1元，隨後呈現雪崩式下滑，2023年配息1元，2024年配息0.35元。以股價來看，也是從2021年高點一路下滑，從40元以上到目前不到30元，這等於是賠了夫人又折兵。其實會這樣也不用意外，畢竟中鋼就是官股，遇到物價上漲也很難漲價，再來就是集團景氣循股性很強，市場需求強的時候就會一直漲，股息也會跟著多，但遇到鋼鐵業景氣蕭條，就會跟這幾年的狀況一樣，不僅股價下跌、獲利也衰退，所以中鋼其實就是要操作的波段景氣股，而不應該是存股族的目標。

說一個大一點的落差，即便存到一千張中鋼又如何？2022年風光領超過300萬，但今年總股息只剩下35萬，別忘了，這還不包含繳稅以及二代健保。所以要找還是要找股息穩定成長，而且配息時間要夠長才行，而且看到殖利率特別高的股票，千萬不要見獵心喜，因為有極大可能是景氣循環股，當景氣開始往下走，當年股息還在前一年的新高，這就是存高殖利率股的迷思。

那麼到底該如何買到穩定獲利配息的個股？有幾個條件：

1.每年配息穩定持平或成長。 2.配息年數高。 3.獲利及股價要穩定往上走。

舉例來說，關貿連11年股利成長，崇越則連5年股利成長，東元則是連4年成長，超過三年以上維持成長，就真的要功力，因為近三年正好就是新冠疫情爆發，很多公司都倒閉了，一堆公司還沒回血，甚至連半導體也面臨庫存而導致獲利衰退，所以這三家老牌企業已經滿足第一關。

再來是配息年數要夠高，關貿連續配息26年，崇越連續配息26年，東元則是連續配息18年。

第三關則是獲利穩定往上走，關貿EPS自2016年連續成長到2023年，EPS從1.31元成長到翻倍的3.2元，這當然夠強。

東元2022年EPS繳出1.64元出現衰退，不過2023年前三季繳出2.25元逼近2021年已經回血。

而崇越則在2019年連續成長，但隨著半導體衰退，2023年前三季EPS繳出12.01元的衰退，不過衰退幅度僅為11.04%，並不像其他同產業的電子股腰斬這麼大。

經歷過三關洗禮，唯一滿足條件的就是關貿，這也是一檔冷門股，有趣的是，公司背後大股東就是財政部，所以跟中鋼一樣都是官股，但卻有不同的獲利爆發力，接著來看看幾個數據。

關貿（6183） 技術分析

上面的技術線圖是十年月線，而且是還原股息的線圖，關貿在十年期間，股價從20元漲到現在逼近70元，所以並沒有「領股息、賠價差」的狀況。

關貿（6183）歷年股利政策及除權息一覽表

再從配息狀況來看，這十年以來，從1元成長到2.5元，而最新公告2024年即將配發2.75元。以十年來看，股價成長兩倍多，股息同樣成長兩倍多，換句話來說，這是一檔高股息、獲利高成長又會漲的官股。

關貿（6183）每月營收

最後從營收來看，一樣拉開年營收，其實就只有2016年微幅衰退，其餘年份都穩定成長，所以這基本面當然也是持續成長，對照景氣循環股起伏不定，關貿可說是方方面面都勝出。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：退休族的中鋼股息才0.35元怎辦？2024年要選這檔官股才能賺十年...