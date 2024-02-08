國泰金、開發金、中信金、元大金…金控新年度EPS出爐！ 專家：這家成長逼近500％

金控公司在新年度的表現有比去同期好上許多，但壓軸的還是以壽險業為主，只是這次國泰金和開發金有趕在年前公佈，讓投資人心情上不會懸著，就剩下富邦金和新光金還未公佈。

剩下的兩家成績就等年後再來看看啦！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。