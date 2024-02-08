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國泰金、開發金、中信金、元大金…金控新年度EPS出爐！ 專家：這家成長逼近500％
金控公司在新年度的表現有比去同期好上許多，但壓軸的還是以壽險業為主，只是這次國泰金和開發金有趕在年前公佈，讓投資人心情上不會懸著，就剩下富邦金和新光金還未公佈。
華南金，0.14元，去年同期比成長27％
國泰金，0.65元，去年同期比成長491％
開發金，0.17元，去年同期比成長325％
玉山金，0.18元，去年同期比衰退5％
元大金，0.22元，去年同期比成長214％
兆豐金，0.30元，去年同期比成長3％
台新金，0.15元，去年同期比成長36％
國票金，0.06元，去年同期比成長0％
永豐金，0.20元，去年同期比成長43％
中信金，0.45元，去年同期比成長246％
第一金，0.18元，去年同期比成長13％
合庫金，0.14元，去年同期比成長8％
剩下的兩家成績就等年後再來看看啦！
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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