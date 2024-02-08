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國泰金、開發金、中信金、元大金…金控新年度EPS出爐！ 專家：這家成長逼近500％

聯合新聞網／ Andyworld
國泰金控元月獲利大賺近百億。圖／國泰金控提供
國泰金控元月獲利大賺近百億。圖／國泰金控提供

金控公司在新年度的表現有比去同期好上許多，但壓軸的還是以壽險業為主，只是這次國泰金開發金有趕在年前公佈，讓投資人心情上不會懸著，就剩下富邦金和新光金還未公佈。

華南金，0.14元，去年同期比成長27％

國泰金，0.65元，去年同期比成長491％

開發金，0.17元，去年同期比成長325％

玉山金，0.18元，去年同期比衰退5％

元大金，0.22元，去年同期比成長214％

兆豐金，0.30元，去年同期比成長3％

台新金，0.15元，去年同期比成長36％

國票金，0.06元，去年同期比成長0％

永豐金，0.20元，去年同期比成長43％

中信金，0.45元，去年同期比成長246％

第一金，0.18元，去年同期比成長13％

合庫金，0.14元，去年同期比成長8％

剩下的兩家成績就等年後再來看看啦！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

中信金 元大金 兆豐金 台新金 合庫金 國泰金 永豐金 第一金 華南金 開發金

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