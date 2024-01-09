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威宏-KY訂單能見度佳 股價重返百元關卡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

威宏-KY（8442）表示，隨全球跨境商務旅遊持續成長，以及巴黎奧運帶動相關市場商機，輕奢精品包袋、行李箱及運動相關事業可望維持成長動能，同時公司亦積極開發新客戶並鞏固現有客戶的主要供應商地位，並依訂單需求啟動泰國二廠產線，此外，因疫情暫緩的併購計畫，今年可望有所斬獲。

威宏-KY今（9）日股價表現相對強勁，盤中股價站上百元關卡來到102.5元，漲幅近3%。威宏表示，2022年因世界盃推升運動護具與包袋需求，2023年則因全球陸續恢復航班，跨境旅行帶動輕奢與行李箱買氣，公司樂觀2024包袋相關訂單可望延續，同時巴黎奧運亦可增添市場熱度。

根據國際航空運輸組織（IATA）估計，2024不僅可望全面恢復並新增航班，旅客人數亦將創下歷史新高突破47億人次，載客率高達82.6%。公司看好，2024巴黎奧運不僅將帶動運動相關訂單需求，亦可望帶動時尚之都的輕奢精品消費動能，既有客戶 TUMI、LONGCHAMP 等加快實體店面鋪貨動能，訂單持續穩定挹注，能見度直達上半年無虞。

在運動事業群方面，2023上半年受終端市場去庫存化影響實際出貨，惟下半年起庫存逐漸恢復正常水位並重啟拉貨動能，其中以包袋為主的越南德御則受惠巴黎奧運商機挹注，產線已排滿至2024上半年，並啟動加班生產因應，並預計在農曆年後進一步擴大人員招募及產線，惟因近期因紅海危機拉長船舶運輸時間，貨櫃運輸周轉率下降，使實際出貨挹注營收時程遞延。

此外，為配合美系客戶轉移生產基地政策，威宏持續拓增東南亞產線，旗下威保將陸續轉移至柬埔寨，最快在2024第4季 NIKE 完成驗廠後開始投產貢獻營收，未來將以運動手套、裝備、護具等配件為生產重心，並有望進一步擴增機能衣相關業務。

2024 運動 奧運

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