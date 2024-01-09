中鋼12月營收294.79億、季減1.28% 法人：第1季鋼價上漲有助營收上升
中鋼（2002）去(2023)年12月營收294.79億元，季減1.28%，年減4.82%。不過，今(2024)年第1季鋼價上漲有助於中鋼短期營收上升。
群益投顧表示，雖然出貨量增加，但因外銷遞延出貨使得單價微降，也連帶使得自結獲利表現較弱，不過，第4季順利由虧轉盈。鋼價上漲有助於中鋼短期營收上升，但成本推升使利差仍處在歷史中間偏低的水準。
群益投顧表示，中鋼今年1月盤價以上漲開出，預期鋼價上漲可推升中鋼第1季營收增長。雖然上游原料價格偏強，可為鋼材價格帶來支撐，但要注意中國大陸鋼鐵生產量維持高水位，主要為支撐就業人口及GDP，鋼鐵業的利差相對過往仍然處於中間偏低水準 。短期鐵礦砂價格在每噸140美元承受壓力，去年12月大陸的粗鋼產量已開始轉弱，需小心原料價格是否漲高回檔。
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